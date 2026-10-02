Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Ланс Строл разкри колко много губи Астън Мартин заради Хонда

  • 2 окт 2026 | 04:50
  • 832
  • 0

За никого не е тайна, че Хонда разполага с най-слабата задвижваща система във Формула 1 през 2026 година, която практически провали сезона на Астън Мартин. Освен, че е най-слабият, агрегатът на Хонда е и най-чупливият, като от началото на сезона Фернандо Алонсо и Ланс Строл имат общо 16 отпадания в 15 кръга.

Колата на Астън Мартин също не се представя на нужното ниво, дори и след големите подобрения, които бяха направени през лятото. Базиранията в Силвърстоун отбор вече има план как да подобри болида си за сезон 2027, но голямата въпросителна си остава задвижващата система на Хонда. По думите на Строл, който говори пред медиите преди началото на уикенда в Малайзия, тя струва на Астън Мартин две секунди на обиколка.

Астън Мартин плаща 11 милиона евро на сезон на Строл
Астън Мартин плаща 11 милиона евро на сезон на Строл

„Мисля, че колата ще се подобри много. Имаме план, добра посока. Знаем, че трябва да добавим притискане и всичко останало. Мисля, че голямата въпросителна си остава двигателят. Не знаем как ще сме в началото на 2027 година, така че ще видим.

„Липсват ни две секунди от двигателя, така че е трудно. На места като Баку и „Монца“, когато ти липсват две секунди, нямаш какво много да направиш. От страна на колата, ние знаем, че започнахме работа по новите правила късно в сравнение с другите.

„Направихме голяма стъпка в Будапеща. Мисля, че имаме ясна посока за това какво трябва да променим по колата, но ни липсват секунда-две от двигателя всеки уикенд, в зависимост от пистата. Няма какво много да направим, така че точно сега това е нашата слабост.

„Пистите с дълги прави са най-лоши за нас. Будапеща беше може би най-доброто състезание за нас тази година с многото завои и малкото прави. Така че да, трябва да работим по управлението, това е голямото ограничение за нас и след това просто мощност на правите“, разказа Строл.

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Какво очаква Леклер от промените по колата на Ферари?

Какво очаква Леклер от промените по колата на Ферари?

  • 1 окт 2026 | 20:47
  • 1299
  • 0
Шефът на Тойота разказа за тежката съдебна битка, която води във Финландия

Шефът на Тойота разказа за тежката съдебна битка, която води във Финландия

  • 1 окт 2026 | 20:19
  • 680
  • 0
Изненада! Ожие няма да кара в рали „Монте Карло 2027“

Изненада! Ожие няма да кара в рали „Монте Карло 2027“

  • 1 окт 2026 | 19:51
  • 768
  • 0
Ландо Норис разясни извинението си към Франко Колапинто и осъди онлайн тормоза

Ландо Норис разясни извинението си към Франко Колапинто и осъди онлайн тормоза

  • 1 окт 2026 | 19:26
  • 1251
  • 0
Двама пилоти на Сливен карт тийм ще представят България на Световния финал на Ротакс

Двама пилоти на Сливен карт тийм ще представят България на Световния финал на Ротакс

  • 1 окт 2026 | 19:07
  • 709
  • 0
Оливър Солберг поведе на старта на рали „Сардиния“

Оливър Солберг поведе на старта на рали „Сардиния“

  • 1 окт 2026 | 18:53
  • 807
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Апоел подчини непримирим Реал Мадрид във вълнуващо шоу в "Арена София"!

Апоел подчини непримирим Реал Мадрид във вълнуващо шоу в "Арена София"!

  • 1 окт 2026 | 21:18
  • 21600
  • 8
Стана ясен мотивът за убийството на Илиян Филипов

Стана ясен мотивът за убийството на Илиян Филипов

  • 1 окт 2026 | 19:14
  • 53952
  • 53
Паметна първа победа за Юрген Клоп като селекционер

Паметна първа победа за Юрген Клоп като селекционер

  • 1 окт 2026 | 23:35
  • 20966
  • 17
Португалия и Дания предложиха шоу с шест гола в отсъствието на Кристиано Роналдо

Португалия и Дания предложиха шоу с шест гола в отсъствието на Кристиано Роналдо

  • 1 окт 2026 | 23:42
  • 15416
  • 72
Маркус Гиздол с първи думи като треньор на ЦСКА

Маркус Гиздол с първи думи като треньор на ЦСКА

  • 1 окт 2026 | 13:21
  • 37906
  • 185
Николай Рашков в "Битката за БФБ": Масовият спорт, подрастващите и женският баскетбол трябва да са приоритет

Николай Рашков в "Битката за БФБ": Масовият спорт, подрастващите и женският баскетбол трябва да са приоритет

  • 1 окт 2026 | 15:58
  • 15497
  • 7