Ланс Строл разкри колко много губи Астън Мартин заради Хонда

За никого не е тайна, че Хонда разполага с най-слабата задвижваща система във Формула 1 през 2026 година, която практически провали сезона на Астън Мартин. Освен, че е най-слабият, агрегатът на Хонда е и най-чупливият, като от началото на сезона Фернандо Алонсо и Ланс Строл имат общо 16 отпадания в 15 кръга.

Колата на Астън Мартин също не се представя на нужното ниво, дори и след големите подобрения, които бяха направени през лятото. Базиранията в Силвърстоун отбор вече има план как да подобри болида си за сезон 2027, но голямата въпросителна си остава задвижващата система на Хонда. По думите на Строл, който говори пред медиите преди началото на уикенда в Малайзия, тя струва на Астън Мартин две секунди на обиколка.

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„Мисля, че колата ще се подобри много. Имаме план, добра посока. Знаем, че трябва да добавим притискане и всичко останало. Мисля, че голямата въпросителна си остава двигателят. Не знаем как ще сме в началото на 2027 година, така че ще видим.



„Липсват ни две секунди от двигателя, така че е трудно. На места като Баку и „Монца“, когато ти липсват две секунди, нямаш какво много да направиш. От страна на колата, ние знаем, че започнахме работа по новите правила късно в сравнение с другите.



„Направихме голяма стъпка в Будапеща. Мисля, че имаме ясна посока за това какво трябва да променим по колата, но ни липсват секунда-две от двигателя всеки уикенд, в зависимост от пистата. Няма какво много да направим, така че точно сега това е нашата слабост.



„Пистите с дълги прави са най-лоши за нас. Будапеща беше може би най-доброто състезание за нас тази година с многото завои и малкото прави. Така че да, трябва да работим по управлението, това е голямото ограничение за нас и след това просто мощност на правите“, разказа Строл.

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Снимки: Gettyimages