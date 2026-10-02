Оскар Пиастри прогнозира пълна доминация на Мерцедес на "Сепанг"

Оскар Пиастри е на мнението, че демонстрираното от Джордж Ръсел темпо в Баку в компанията с подобренията на Мерцедес ще направят Сребърните стрели недостижими за съперниците в хода на уикенда за Гран При на Бахрейн в Малайзия.
Както е известно на „Сепанг“ W17 ще получи едва втория си по-голям пакет с подобрения за сезона. Първите значителни промени бяха направени в Канада през май, а след това Мерцедес претърпя няколко поражения, които дойдоха в резултат на напредъка на съперниците на отбора от Бракли.
В Баку преди седмица обаче Ръсел спечели квалификацията с аванс от цели 0.837 секунди, след което доминира и в състезанието край бреговете на Каспийско море. Все пак Пиастри очаква трасето в Малайзия да е по-подходящо за Макларън, но не се нае с точна прогноза за уикенда.
Каква стъпка напред очаква Джордж Ръсел от новостите на Мерцедес в Малайзия
„Надявам се тази писта да ни подхожда малко повече от Баку. Да, тук също има дълги прави, но има и бързи завои, които са нашата сила тази година. На лично ниво, аз смятам, че имам по-добро разбиране за това какво е нужно, за да постигам добри времена с тази кола.
„В състезанието (в Баку) беше ясно, че изоставаме от Мерцедес и Ред Бул. Но смятам, че тук ще е по-подходящо за нас. Къде точно ще сме? Не знам.
„Мерцедес ще имат подобрения. Така че, това не е добър знак, след като те бяха на полпозишъна с осем десети миналата седмица. Нека да изчакаме и да видим. Но предполагам тук ще е по-добре за нас. Лично аз се чувствам по-щастлив, не с крайния резултат миналата седмица, но като цяло“, каза Пиастри преди началото на уикенда край Куала Лумпур.
Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages