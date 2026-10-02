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Оскар Пиастри прогнозира пълна доминация на Мерцедес на "Сепанг"

  • 2 окт 2026 | 04:36
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Оскар Пиастри е на мнението, че демонстрираното от Джордж Ръсел темпо в Баку в компанията с подобренията на Мерцедес ще направят Сребърните стрели недостижими за съперниците в хода на уикенда за Гран При на Бахрейн в Малайзия.

Както е известно на „Сепанг“ W17 ще получи едва втория си по-голям пакет с подобрения за сезона. Първите значителни промени бяха направени в Канада през май, а след това Мерцедес претърпя няколко поражения, които дойдоха в резултат на напредъка на съперниците на отбора от Бракли.

В Баку преди седмица обаче Ръсел спечели квалификацията с аванс от цели 0.837 секунди, след което доминира и в състезанието край бреговете на Каспийско море. Все пак Пиастри очаква трасето в Малайзия да е по-подходящо за Макларън, но не се нае с точна прогноза за уикенда.

Каква стъпка напред очаква Джордж Ръсел от новостите на Мерцедес в Малайзия
Каква стъпка напред очаква Джордж Ръсел от новостите на Мерцедес в Малайзия

„Надявам се тази писта да ни подхожда малко повече от Баку. Да, тук също има дълги прави, но има и бързи завои, които са нашата сила тази година. На лично ниво, аз смятам, че имам по-добро разбиране за това какво е нужно, за да постигам добри времена с тази кола.

„В състезанието (в Баку) беше ясно, че изоставаме от Мерцедес и Ред Бул. Но смятам, че тук ще е по-подходящо за нас. Къде точно ще сме? Не знам.

„Мерцедес ще имат подобрения. Така че, това не е добър знак, след като те бяха на полпозишъна с осем десети миналата седмица. Нека да изчакаме и да видим. Но предполагам тук ще е по-добре за нас. Лично аз се чувствам по-щастлив, не с крайния резултат миналата седмица, но като цяло“, каза Пиастри преди началото на уикенда край Куала Лумпур.

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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