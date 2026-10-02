Лудогорец брани върха, преследвачите са изправени пред трудни изпитания при U16

Осмият кръг в Елитната юношеска група до 16 години предлага няколко любопитни двубоя. Седем от срещите ще се изиграят на 4 октомври, а мачът между Ботев Пловдив и Академик Пловдив е насрочен за 18 октомври.

Лудогорец посреща Септември София като единствения непобеден отбор в първенството. Разградчани оглавяват класирането с 19 точки след шест победи и едно равенство, а в предишния кръг разгромиха Етър с 5:0. Септември е шести с 13 точки и ще опита да се върне на победния път след домакинската загуба с 0:1 от Славия.

Един от най-интересните сблъсъци противопоставя Черноморец 1919 и Черно море. Бургазлии се изкачиха до петото място след впечатляващ успех с 2:1 като гости на ЦСКА. „Моряците“ са седми с 10 точки и ще търсят реакция след драматичното поражение с 2:3 от Ботев Пловдив.

Национал приема втория в подреждането ЦСКА. И двата отбора имат какво да поправят след изминалия кръг – Национал допусна тежка загуба с 1:5 от Арда, а „червените“ отстъпиха с 1:2 на Черноморец 1919 и останаха на три точки зад лидера.

ЦСКА 1948, който също има 16 точки, гостува на Славия. „Белите“ записаха важна победа над Септември, докато ЦСКА 1948 завърши 0:0 с Дунав. Само по-добрата голова разлика поставя ЦСКА пред градския съперник в класирането.

Левски ще гостува на Локомотив Пловдив. „Сините“ са четвърти с 15 точки и притежават най-добрата защита в групата – само три допуснати гола. Локомотив влиза в срещата след категоричен успех с 3:0 над Академик Пловдив.

Дунав приема Арда в Русе. Домакините спечелиха точка срещу ЦСКА 1948, а тимът от Кърджали постигна първата си победа за сезона, разгромявайки Национал с 5:1.

Програмата на 4 октомври се допълва от двубоя Етър – Пирин Благоевград. Двата отбора се намират в долната част на таблицата и ще преследват важни точки след тежки поражения в предишния кръг.

Последната среща от кръга – Ботев Пловдив срещу Академик Пловдив – е насрочена за 18 октомври. „Жълто-черните“ се намират на деветото място с девет точки, докато Академик е четиринадесети с шест.

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