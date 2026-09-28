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Интер и Милан са готови да раздадат 60 000 седалки на най-верните си фенове

  • 28 сеп 2026 | 21:00
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Интер и Милан са готови да раздадат 60 000 седалки на най-верните си фенове

Миланските грандове Интер и Милан обмислят любопитна инициатива, с която да зарадват най-верните си привърженици и едновременно с това да намалят екологичния отпечатък при бъдещите дейности около легендарния стадион „Сан Сиро“, пише "Спорт Медиасет". Според официалния екологичен доклад за проекта за ново съоръжение, притежателите на сезонни карти могат да получат възможността да вземат за спомен седалките от трибуните на „Джузепе Меаца“.

От общия капацитет на арената, наброяващ 75 817 места, се предвижда да бъдат спасени и оползотворени близо 80%, което прави точно 60 654 седалки. Освен силния сантиментален и маркетингов ефект, акцията има и конкретна екологична полза – благодарение на нея приблизително 273 тона пластмаса няма да попаднат на сметището, а ще намерят място в домовете на запалянковците на двата клуба. Идеята включва организирането на специални събития с предварително записване и график за поетапно влизане по сектори. В рамките на тези дни седалките ще бъдат демонтирани с помощта на специалисти и предавани на феновете. Проектантите изтъкват, че макар мярката да няма огромен дял в общия обем генерирани отпадъци, тя има ключова символична роля за популяризирането на кръговата икономика. Това ще бъде една от първите стъпки в мащабния процес по разглобяването на „Джузепе Меаца“, който според предварителните разчети ще отнеме 18 месеца и ще струва около 127 милиона евро.

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Снимки: Gettyimages

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