Голмайсторът на Рома е първият Играч на месеца в Серия "А" за сезона

Голмайсторът на Рома Донийл Мален беше обявен от Серия "А" за Играч на месеца в италианския елит за август и септември, след като събра най-голям вот сред гласувалите фенове в онлайн анкетата за приза.

В първите си пет шампионатни мача през сезона нападателят вкара шест гола, като заби хеттрик за убедителния успех с 4:0 над Фиорентина, разписа се два пъти при погрома с 4:0 над Лече и добави още едно попадение при победата с 2:0 над Торино. Така нидерландецът е водещият реализатор в първенството, като се пребори за наградата в конкуренцията на Давиде Фратези (Лацио), Гиорги Квернадзе (Фрозиноне), Даниел Малдини (Каляри), Лаутаро Мартинес (Интер) и Адриен Рабио (Милан).

The first @EASPORTSFC Player of the Month of the season has been decided ⚡🏆



Donyell Malen takes home the award after a standout start to the campaign 🔥



Play now #FC27#POTM @easportsfcit pic.twitter.com/XFsJAA6Rrn — Lega Serie A (@SerieA_EN) October 1, 2026

“В този ранен етап от сезона Донийл Мален затвърди изключителната форма, която показа след пристигането си в Серия "А" през януари. Шестте гола, отбелязани от нидерландеца в пет двубоя, веднага го вкараха в надпреварата за голмайсторския приз. Неговите техническа способност, скорост и инстинкт пред вратата правят Мален един от най-добрите нападатели наоколо - голова машина, която пасва перфектно в тактическата система на Рома на Джан Пиеро Гасперини”, заяви изпълнителният директор на Серия А Луиджи Де Сиерво.

Antonio Raimondo is the Rising Star of the Month for August/September 🤩 pic.twitter.com/FxyJeqiVTr — Lega Serie A (@SerieA_EN) September 30, 2026

Вчера от футболната лига дадоха още две награди. Нападателят на Фрозиноне Антонио Раймондо беше обявен за Изгряваща звезда на месеца след четирите си попадения в пет шампионатни мача, а халфът Хакан Чалханоолу беше отличен за гола си за Интер при победата с 4:1 над Монца.

You voted Çalhanoğlu's goal against Monza as your Goal of the Month for August/September ✨ pic.twitter.com/teVYRWGcii — Lega Serie A (@SerieA_EN) September 30, 2026

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