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Голмайсторът на Рома е първият Играч на месеца в Серия "А" за сезона

  • 1 окт 2026 | 19:23
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Голмайсторът на Рома Донийл Мален беше обявен от Серия "А" за Играч на месеца в италианския елит за август и септември, след като събра най-голям вот сред гласувалите фенове в онлайн анкетата за приза.

В първите си пет шампионатни мача през сезона нападателят вкара шест гола, като заби хеттрик за убедителния успех с 4:0 над Фиорентина, разписа се два пъти при погрома с 4:0 над Лече и добави още едно попадение при победата с 2:0 над Торино. Така нидерландецът е водещият реализатор в първенството, като се пребори за наградата в конкуренцията на Давиде Фратези (Лацио), Гиорги Квернадзе (Фрозиноне), Даниел Малдини (Каляри), Лаутаро Мартинес (Интер) и Адриен Рабио (Милан).

“В този ранен етап от сезона Донийл Мален затвърди изключителната форма, която показа след пристигането си в Серия "А" през януари. Шестте гола, отбелязани от нидерландеца в пет двубоя, веднага го вкараха в надпреварата за голмайсторския приз. Неговите техническа способност, скорост и инстинкт пред вратата правят Мален един от най-добрите нападатели наоколо - голова машина, която пасва перфектно в тактическата система на Рома на Джан Пиеро Гасперини”, заяви изпълнителният директор на Серия А Луиджи Де Сиерво.

Вчера от футболната лига дадоха още две награди. Нападателят на Фрозиноне Антонио Раймондо беше обявен за Изгряваща звезда на месеца след четирите си попадения в пет шампионатни мача, а халфът Хакан Чалханоолу беше отличен за гола си за Интер при победата с 4:1 над Монца.

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