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Валерия Гърневска е на четвъртфинал във Варна

  • 1 окт 2026 | 19:17
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Валерия Гърневска е на четвъртфинал във Варна

Валерия Гърневска достигна до четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей за жени във Варна с награден фонд 15 хиляди долара.

Участващата с "уайлд кард" 17-годишна българка елиминира Адриана Ткаченко (Украйна) с 6:4, 6:0 за 70 минути.

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Бронзовата медалистка от Европейското първенство до 18 години Гърневска взе аванс от 5:2 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част доминираше изцяло и не даде дори гейм на съперничката си.

Така в търсене на първо класиране на полуфинал поединично при жените в състезанията от веригата на световната федерация World Tennis тя ще се изправи утре срещу номер 2 в схемата Сапфо Сакелариди (Гърция).

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Другите българки, които играха във втория кръг днес - Виктория Велева и квалификантките Дария Великова, Галена Кръстенова и Беатрис Спасова, отпаднаха.

Великова беше елиминирана от шестата поставена 16-годишна рускиня Фелицата Дорофеева-Рибас с 2:6, 0:6.

Кръстенова падна от номер 4 Оана Джорджета Симион (Румъния) с 5:7, 2:6.

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Спасова претърпя поражение от осмата в схемата Джулия Попа (Румъния) с 4:6, 7:6(3), 1:6, а Велева беше отстранена от Соня Женихова (Германия) след 2:6, 6:4, 3:6.

В надпреварата на двойки Виктория Велева и Софи Уилямс (САЩ) пропиляха два мачбола и отпаднаха на четвъртфиналите. Те загубиха от номер 1 Сапфо Сакелариди и Габриела Вилар (САЩ) с 6:4, 4:6, 10-12, като в шампионския тайбрек бяха на точка от успеха при 9:8 и при 10:9, но допуснаха обрат.

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