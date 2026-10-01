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Локомотив София и НСА ще определят отборния държавен шампион при мъжете

  • 1 окт 2026 | 16:30
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Локомотив София и НСА ще определят отборния държавен шампион при мъжете

ТК „Локомотив 1929", гр. София, и ТК „НСА", гр. София, се класираха за финала на Държавното отборно първенство по тенис за мъже в София. Надпреварата от календара на БФТ с награден фонд 2500 евро се провежда на базата на Националния WINBET тенис център в Борисовата градина.

Защитаващият титлата си тим на ТК „Локомотив 1929" се наложи с 2:1 над водачите в схемата от ТК „15:40". Първият отбор на ТК „НСА" победи с 2:0 втория поставен тим на ТК „Дема".

Финалът е утре от 9:00 часа.

Полуфинали:

№3 ТК „Локомотив 1929", гр. София – №1 ТК „15:40", гр. София 2:1

Вардан Манукян – Максимилиан Борисов 6:2, 6:2

Мартин Димитров – Деян Недев 4:6, 4:6

Манукян/Димитров – Борисов/Недев 6:0, 6:2

№4 ТК „НСА", гр. София – №2 ТК „Дема", гр. София 2:0

Пламен Милушев – Джордж Лазаров 0:1 и отказване на Лазаров поради заболяване

Михаил Ивалов – Ваньо Василев 6:1, 6:2

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