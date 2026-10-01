Изненада в Токио: Рафаел Ходар отпадна на старта

Трудният преход от "Лейвър Къп" в Лондон към азиатското турне се оказа фатален за световния номер 13 Рафаел Ходар. Испанският тенисист претърпя неочаквано поражение още в първия кръг на турнира от сериите ATP 500 в Токио с 1:6, 3:6 от преминалия през квалификациите Адолфо Даниел Ваийехо. Двубоят на твърдите кортове в японската столица продължи едва 67 минути.

Парагвайският тенисист влезе в основната схема след победи в квалификациите над Таро Даниел и Хайме Фария. В сблъсъка срещу поставения Ходар, Ваийехо демонстрира изключително стабилна игра и пое контрола над събитията от самото начало. В първия сет той безапелационно затвори частта с 6:1, а във втория сет продължи да натиска своя съперник и приключи срещата с 6:3.

Основен фактор за неубедителното представяне на Ходар се оказа тежкият преход след участие на "Лейвър Къп" в Лондон. На отборното събитие в столицата на Великобритания младият испанец бе част от победителите от Отбор Европа, като постигна успех над Александер Бублик (6:2, 6:3). Резкият прескок през часовите зони и преминаването към турнирите от азиатското турне обаче оказаха своето влияние върху световния номер 13.

Upset Alert 🚨



Adolfo Daniel Vallejo stuns Rafael Jodar 6-1 6-3 to move on at the #japanopentennis pic.twitter.com/eoiCXuLwru — Tennis TV (@TennisTV) October 1, 2026

Ходар не е единственият тенисист с подобни затруднения след "Лейвър Къп"В първия кръг в Токио ранни поражения претърпяха и редица други участници от надпреварата в Лондон - Тейлър Фриц бе елиминиран от Хауме Мунар, Каспер Рууд отстъпи пред Лучано Дардери, а Брандън Накашима претърпя загуба от Уго Умбер.

С този успех Адолфо Даниел Ваийехо се класира за 1/8-финалите на Откритото първенство на Япония, където негов следващ съперник ще бъде италианецът Матео Беретини, надделял на старта над Алехандро Давидович Фокина. За Ходар ранното отпадане от урнира спира устрема му за по-предно класиране в ранглистата в края на силен за него сезон.

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