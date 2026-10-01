Благодарим ти, Кей!

Бившият номер 4 в света Кей Нишикори изигра последния си мач в професионалния тенис. 36-годишният японец се сбогува с аристократичния спорт на домашния турнир от сериите АТР 500 в Токио, където допусна поражение на старта от втория поставен Франсис Тиафо (САЩ) с 4:6, 4:6.

Двукратният шампион от надпреварата, който получи "уайлд кард" от организаторите, демонстрира типичния си стил на игра в 75-минутния мач и се представи достойно срещу близо с десетилетие по-младия Тиафо.

The final point of Kei Nishikori's career 🙌



Frances Tiafoe advances thanks to a 6-4 6-4 victory over Kei Nishikori who finishes his playing career #japanopentennis pic.twitter.com/b8DmcYMMzM — Tennis TV (@TennisTV) October 1, 2026

"Много се вълнувам, че играя в Япония, но също знам, че това е последният ми момент. Така че е някак тъжно", заяви Нишикори след двубоя.

От ATPTour.com коментираха, че малко спортисти са носили надеждите на цяла нация с такава отдаденост и класа, както Кей Нишикори.

В продължение на близо две десетилетия японската звезда бе неизменна част от най-големите арени в мъжкия тур на АТП. Той проправи нов път за азиатския тенис и си изгради име на един от най-непримиримите бойци на своето поколение. Нишикори стана първият японец, влязъл в челната десетка на световната ранглиста, и първият представител на Азия, достигнал до финал на сингъл от Големия шлем. Освен това той сложи край на почти вековно чакане, спечелвайки олимпийски медал в тениса за Япония.

Въпреки че със своя ръст от 178 см. Нишикори отстъпваше като физическа мощ, той компенсираше всичко с непоколебима непримиримост на корта. Неговата жажда за победа вдъхнови цяла генерация състезатели в Япония – включително бившата номер едно в света при жените Наоми Осака и изгряващата звезда Рей Сакамото – както и таланти в цяла Азия и по света.

Напълно логично 36-годишният Нишикори сложи край на спортния си път на родна земя в Токио. Това бе турнир, който той спечели през 2012 и 2014 година.

Нишикори израства в префектура Шимане и хваща ракетата едва петгодишен, насърчен от баща си. Сериозният му път към професионалния спорт започва с голяма крачка отвъд океана: едва на 14 години, без да знае нито дума на английски, той заминава за Флорида, за да се подготвя в Академията на IMG. Преодолявайки езиковата бариера, японецът оставя играта му да говори сама за себе си.

След като става професионалист през 2007 година, Нишикори бързо се превръща в сдържана и скромна суперзвезда. През богатата си кариера той завоюва 12 титли от турнири на АТР и играе в още 15 финала, четири от които от престижната категория "Мастърс 1000". Той записва четири участия на Финалите на АТР, като в две от тях достига до полуфиналите, и натрупва общо 452 победи на ниво АТП тур.

Looking back at the 12 titles won across an inspiring career 🥹🏆@keinishikori pic.twitter.com/RduNDsOKHt — Tennis TV (@TennisTV) October 1, 2026

Един показател обаче говори по-красноречиво от всяко спечелено отличие.

Нишикори е спечелил забележителните 72,5 процента (158 победи и 60 загуби) от решителните сетове в кариерата си. Това е третото най-добро постижение в историята на АТП тура, отстъпващо единствено на бившите лидери в световната ранглиста Бьорн Борг (73,4%) и Джон Макенроу (72,8%). Нещо повече – в мачовете, стигнали до пълен петсетов формат, неговият процент на успеваемост достига впечатляващите 78,4 на сто (29-8).

Неговият несломим боен дух пролича най-ярко през върховия за него сезон през 2014 година.

And with that, Kei Nishikori has played his final tennis match on the ATP Tour 🥹♥️#KinoshitaJOTennis pic.twitter.com/VbKr9Hv7bS — ATP Tour (@atptour) October 1, 2026

През онази кампания Нишикори постига баланс от 54 победи и 14 загуби и завоюва четири трофея, но най-паметният му поход е на Откритото първенство на САЩ. В четвъртия кръг той надделява в пет сета над Милош Раонич, а след това изиграва още един изтощителен петсетов трилър, за да елиминира Стан Вавринка на четвъртфиналите.

Така се стига до полуфинален сблъсък с водача в световната ранглиста Новак Джокович.

Кей Нишикори празнува победата си срещу Новак Джокович на полуфиналите на US Open 2014

Въпреки че бе прекарал над осем часа на корта в предишните си два двубоя, Нишикори не показа никакви признаци на умора в задушния и влажен ден на стадион „Артър Аш“. В изключително тежка четирисетова битка той нанесе сензационно поражение на Джокович, превръщайки се в първия азиатец в историята, класирал се за финал на сингъл от Големия шлем. Макар в директния спор за трофея да отстъпи пред Марин Чилич, този пробив издигна статута му до неподозирани висини и промени представата за възможностите на японските и азиатските тенисисти.

„Много хора в Япония започнаха да следят тениса именно заради него. Той е истинска суперзвезда. През 2014 година бях още малък и гледах невероятния му поход на Откритото първенство на САЩ. Честно казано, израснах с неговата игра и той беше моят идол през целия ми живот“, сподели Сакамото, който символично пое щафетата, надигравайки Нишикори в квалификациите на Откритото първенство на САЩ.

Нишикори увенча паметната си 2014 година с дебютно участие на Финалите на АТР, записвайки името си като първия азиатски състезател, класирал се за престижния заключителен турнир на осемте най-добри.

През март 2015 година Нишикори достигна до четвъртото място в планетарната ранглиста – най-високата позиция, заемана някога от азиатски тенисист. Той завърши два сезона сред първите пет в подреждането и още два в челната десетка.

Състезавайки се в златната епоха на „Голямата тройка“, японецът записа седем победи срещу Роджър Федерер, Рафаел Надал и Джокович, надделявайки три пъти над Федерер и по два пъти над Надал и Джокович. Два от тези триумфи остават сред най-значимите в неговия спортен път: полуфиналният успех срещу Джокович в Ню Йорк през 2014 г. и победата в три сета над Надал в мача за бронзовия медал на Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 година.

Кей Нишикори позира с японското знаме след победата си над Надал в битката за олимпийския бронз

Този медал бе първи за Япония в олимпийския тенис от 96 години насам. Пет години по-късно, на Олимпиадата в Токио през 2021 година, Нишикори отново зарадва местните фенове, достигайки до четвъртфиналите след престижна победа над поставения под номер пет Андрей Рубльов.

В най-силните си години бързината, пласирането и умението му да атакува топката много рано му позволяваха да диктува темпото срещу съперници с далеч по-внушителни физически данни. Въпреки тежките контузии, които го съпътстваха в по-късните етапи от кариерата му, Нишикори неизменно намираше начин да печели, а неговото спортно дълголетие остава завинаги сред най-впечатляващите глави в историята на световния тенис.

През 2025 г., шест години след последната си титла от сериите на АТР в Бризбън, 35-годишният Нишикори стигна до финала в Хонконг, като по пътя си отстрани поставения под номер три Карен Хачанов.

Дори в залеза на своята състезателна кариера, докато продължаваше да се бори в турнирите от сериите „Чалънджър“, неговата непримиримост и постоянство се превърнаха в неизменна част от спортния му път, редом с най-значимите му триумфи.

„Любовта ми към тениса и вярата, че мога да стана още по-добър играч, винаги ме връщаха обратно на корта“, сподели Нишикори в официалното си изявление през април, с което обяви края на кариерата си. „Честно казано, все още ми се иска да можех да продължа. Въпреки това, поглеждайки назад към всичко до този момент, мога с гордост да заявя, че дадох абсолютно всичко от себе си.“

„Истински щастлив съм, че извървях този път“, допълни японският тенисист.

Това бе път, по който нито един японец не бе преминавал преди него, и по който той се надява да поемат още много бъдещи таланти.

Thank you for everything Kei, what an honour it’s been to see you shine on court ♥️#KinoshitaJOTennis | @keinishikori pic.twitter.com/Pkw2FVyPsC — ATP Tour (@atptour) October 1, 2026

Благодарим ти, Кей!

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