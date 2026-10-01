Ще става ли треньор Рафаел Надал?

Испанската тенис легенда Рафаел Надал заяви, че в момента не може да си представи да се завърне в спорта като треньор.

„В момента определено не планирам да го правя“, каза испанецът Надал пред германското издание на Sports Illustrated.

„През последните няколко месеца бях на път през цялото време. Щеше да стане още по-лошо, ако работех като треньор“, добави той.

Бившият номер 1 в света Надал сложи край на блестящата си кариера, белязана от 22 титли от Големия шлем, преди две години, като една от причините бяха контузиите.

„Когато се събуждаш всяка сутрин с болка, това е невероятно изтощително физически и психически. Това продължи много години за мен. Днес, за щастие, почти нямам тези проблеми. И това е може би най-ценното нещо за мен“, коментира той.

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