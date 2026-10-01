Зверев продължава устрема си към №1 в света с победа в Пекин

Двукратният шампион от Големия шлем и поставен под номер 1 в основната схема Александър Зверев стартира с победа на АТР 500 турнира на твърди кортове в китайската столица Пекин с награден фонд над 4 милиона долара. Германецът се наложи над британския левичар Камерън Нори със 7:6(1), 6:4 и запази шансове да измести Яник Синер от първото място в световната ранглиста за мъже.

Зверев завоюва втория си трофей от Шлема за сезона миналия месец на Откритото първенство на САЩ и надгради тази победа в първия си мач на турнира в Пекин, като повиши нивото в тайбрека на първия сет, за да запази перфектния си рекорд срещу Нори. Той води с 9-0 в серията между двамата.

„Изненадан съм, защото не мисля, че играх добре, тъй като пристигнах само преди два дни“, каза Зверев в интервюто си на корта.

„Чувствам се малко изтощен от смяната на часовите зони и дойдох от турнир на закрито на турнир на открито, но се чувствах добре на корта и усетих, че това беше мач на високо ниво“, добави той.

9 wins out of 9 matches ✅



Alexander Zverev continues his domination over Norrie, winning 7-6 6-4!#ChinaOpen pic.twitter.com/qMeDxfoRGG — Tennis TV (@TennisTV) October 1, 2026

Зверев вече е спечелил 47 от последните си 48 мача срещу левичари и също така води в Тура с най-много победи на твърди кортове през 2026 г. (28), изпреварвайки Даниил Медведев, който е втори с 27.

Зверев си е поставил за цел да завърши годината като тенисист номер 1 в света и в Пекин има възможност да навакса изоставането си от настоящия лидер Яник Синер. Шампионът от 2025 година Синер не участва, така че ще загуби своите 500 точки, докато Зверев стигна само до четвъртфиналите миналата година в китайската столица и следователно има само 100 точки за защита.

"Мисля, че това е цел за всеки. В началото на сезона всички очакваха битката да е между Карлос и Яник. Така че съм много доволен, че участвам в това съревнование", заяви Зверев на пресконференцията след успеха си..

Германецът може да стане световен номер 1 още след турнира "Мастърс" в Шанхай. Ако трикратният полуфиналист спечели в Пекин за първи път и след това се бори за титлата в Шанхай, Зверев ще се нуждае от загуба на Синер преди четвъртия кръг в Шанхай, за да осъществи рокадата и да се изкачи на върха.

Първият поставен в Пекин ще се изправи в следващия кръг срещу китайския фаворит Цзюнчън Шан, който елиминира аржентинеца Себастиан Баез с 5:7, 6:3, 7:5.

В други срещи номер 5 Алекс де Минор (Австралия) спечели срещу Мариано Навоне (Аржентина) със 7:6(4), 6:2, а номер 4 Флавио Коболи (Италия) отпадна след поражение от Роман Сафиулин (Русия) с 3:6, 2:6.

Словакът Алекс Молчан постигна успех над Томаш Махач (Чехия) с 6:3, 6:2, Кентен Алис (Франция) се наложи над Игнасио Бусе (Перу) с 6:1, 7:6(3), а Франсиско Серундоло (Аржентина) победи Ботик ван де Зандсхулп (Нидерландия) с 5:7, 6:4, 6:3.

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