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Топмьолер след изненадващото си уволнение: Бях зашеметен от новината

  • 1 окт 2026 | 16:37
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Топмьолер след изненадващото си уволнение: Бях зашеметен от новината

Германският треньор Дино Томьолер, който бе уволнен от френския елитен Ланс за много кратък период на работа там, призна, че е бил "зашеметен" от тази новина. Той заяви това в интервю за подкаста Spielmacher von 360Media.  "Уволнението за мен беше голям шок и пълно разочарование. Бях напълно зашеметен. За мен беше голям удар да разбера, че моят асистент остава на работа, а мен ме уволняват", каза Томльолер пред подкаста.

Наследникът на Топмьолер в Ланс с гарантирано бъдеще
Наследникът на Топмьолер в Ланс с гарантирано бъдеще

Негов асистент е бил португалецът Нелсон Моградо, който според германеца е "бил много шумен, много изискващ и в конфликт с всички хора". Томльолер обаче твърди, че е за него е по-важно днес да може да се гледа в огледалото спокойно, отколкото да остане на пейката на френския отбор. Германецът бе назначен начело на Ланс на 16 юни тази година, като в първия си официален мач записа победа срещу Пари Сен Жермен с 1:0 и спечели Трофея на шампионите или Суперкупата на страната. На 15 септември той бе уволнен с баланс от три победи, едно равенство и две загуби.  Дино Томьолер, който преди време води Айнтрахт Франкфурт в мачовете срещу Левски в плейофите на Лигата на конференциите, разкри, че ще приеме бързо нова оферта. "Със сигурност няма да си взимам почивна година", каза той. 

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Снимки: Imago

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