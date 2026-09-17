Наследникът на Топмьолер в Ланс с гарантирано бъдеще

Яник Каюзак, който бе определен за старши-треньор на френския Ланс след раздялата с германеца Дино Топмьолере няма да води просто отбора в предстоящия мач срещу Монако, но ще остане дълго на скамейката на тима, заяви генералният директор на клуба Бенжамен Паро, цитиран от АФП.
"Когато даваме доверието си, е трудно да го ограничим във времето. Няма понятие за нещо временно. Днес той е треньор на първия отбор", каза Паро на пресконференция.
"Стори ни се очевидно, че в този момент той е правилният човек да продължи това, което правим", каза и спортният директор на Ланс Жан-Луи Лека.
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Яник Каюзак бе асистент на Оливие Панталони в Лориен през миналия сезон, като през лятото се присъедини към екипа на Топмьолер. За него това е завръщане в Ланс, където бе капитан като играч между 2019 и 2022.
Каюзак заяви, че е готов преди гостуването на Монако, който е лидер в Лига 1, а Ланс направи труден старт на сезона, като спечели едва четири точки от четири мача. "Познавам клуба като пръстите си, познавам ДНК-то му, познавам ценностите, познавам играчите. Мисля, че има много начини да вдигна отбора", каза новият треньор.
Ръководителите на Ланс се върнаха и към бързото напускане на Дино Топмьолер, който си тръгна само три месеца след назначението си. "Не се получи, трябва да имаме смирението да си го признаем", каза Бенжамен Паро.