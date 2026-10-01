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Лара Гут-Бехрами си остави вратичка за завръщане към ските

  • 1 окт 2026 | 01:59
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Лара Гут-Бехрами си остави вратичка за завръщане към ските

Швейцарската легенда Лара Гут-Бехрами сложи край на богатата си кариера през август. По-малко от месец преди старта на Световната купа в австрийския Зьолден обаче се появи информация, че раздялата ѝ със ските може и да не е окончателна.

Двукратната носителка на Световната купа първоначално планираше да окачи ските на стената след края на изминалия олимпийски сезон. В началото му обаче тя скъса кръстни и вътрешни връзки на лявото коляно и пропусна съществена част от състезателната зима. През лятото реши да не прави повторен опит за прощално завръщане. Въпреки това изглежда, че иска да остави вратата към света на ските открехната.

Великата Лара Гут-Бехрами обяви края на кариерата си
Великата Лара Гут-Бехрами обяви края на кариерата си

Нейната съотборничка Малори Блан заяви по време на пресконференция, че трикратната олимпийска медалистка и двукратна световна шампионка все още не е казала последната си дума. „Много жалко е, че прекарах с нея в отбора само две години. Решението, разбира се, беше изцяло нейно. За всички нас си тръгва истинска легенда и вярвам, че я очаква страхотно бъдеще. От това, което чувам обаче, тя може би ще остане в ски кервана. Това би било чудесно, ще видим как ще се развие ситуацията“, сподели Малори Блан пред швейцарските медии.

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Снимки: Gettyimages

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