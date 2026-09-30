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Колорадо удължи договора на старши треньора си

  • 30 сеп 2026 | 18:57
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Колорадо удължи договора на старши треньора си

Старши треньорът на Колорадо Аваланш Джаред Беднар подписа нов четиригодишен договор, който ще изтече в края на сезон 2030/31, съобщиха от клуба от Националната хокейна лига.

"Много съм щастлив и съм благодарен, че ще мога да продължа да бъда лидер на тази група. Аз и моето семейство се наслаждаваме на възможността да бъдем част от тази организация и нямам думи, с които да опиша благодарността си към подкрепата, която имам от семейство Крьонке и от Джо Сакич", каза Беднар.

Започналият тази нощ сезон в НХЛ ще бъде единадесетият за 54-годишния специалист начело на Колорадо. Той е лидер сред треньорите в клубната история по победи с 445 в 782 мача, като има още 60 успеха в 101 двубоя в плейофите. През 2022 година "лавините" спечелиха и купа "Стенли" под негово ръководство.

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Снимки: Gettyimages

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