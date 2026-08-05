Великата Лара Гут-Бехрами обяви края на кариерата си

Знаменитата швейцарска състезателка в алпийските ски Лара Гут-Бехрами обяви, че прекратява своята спортна кариера. 35-годишната ветеранка съобщи новината чрез официално изявление днес.

"Въпреки почти 20 години в елитния спорт, въпреки паданията и контузиите, нямам хронични болки и не искам да имам", цитира швейцарската телевизия "Ес Ер Еф" олимпийската и двукратна световна шампионка.

Първоначалният план на Гут-Бехрами беше да се оттегли след Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо тази зима, но олимпийският ѝ сезон приключи само след едно състезание. В края на ноември швейцарката падна тежко по време на тренировка в супергигантския слалом в Копър Маунтин и получи сериозна травма на коляното (скъсани кръстни и вътрешни връзки, както и разкъсване на менискуса).

Тя първоначално остави отворена възможността за завръщане, а швейцарските медии спекулираха, че 35-годишната скиорка може да продължи кариерата си до домашното Световно първенство в Кран-Монтана през 2027 г. Гут-Бехрами обаче сложи край на надеждите на своите фенове.

"Имах късмета и честта да изживея една много дълга кариера, да изразя мечтите и желанията си чрез моето каране и да преживея това пътуване рамо до рамо с изключителни хора", написа тя.

Впечатляваща визитка

Гут-Бехрами е спечелила множество титли в кариерата си. През 2014 г. в Сочи тя взе олимпийски бронз в спускането, а през 2022 г. в Пекин спечели олимпийско злато в супергигантския слалом и бронз в гигантския слалом. Година по-рано състезателката от Тичино стана двойна световна шампионка в Кортина д'Ампецо (супер-Г, гигантски слалом). Общо тя е завоювала девет медала от световни първенства и Олимпийски игри.

Гут-Бехрами спечели Големия кристален глобус два пъти (2015/16 и 2023/24), към които добави и седем малки кристални глобуса. Швейцарката триумфира в класирането за супергигантския слалом цели шест пъти – повече от всяка друга скиорка в историята.

Към успехите си тя добавя и 48 победи за Световната купа, като само Френи Шнайдер (55) има повече победи за Швейцария. Дебютът ѝ за Световната купа е през декември 2007 г. в Санкт Мориц, а първата си победа постига година по-късно на същото място, на възраст 17 години и осем месеца. С това тя остава най-младата победителка в тази дисциплина за Световната купа.

Швейцарката е и първата състезателка в алпийските ски при жените, достигнала до поне 10 победи в три различни дисциплини за Световната купа.

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