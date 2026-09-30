Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове

Лично постижение за Асен Гюров на "Бормио Къп"

  • 30 сеп 2026 | 11:42
  • 241
  • 0
Лично постижение за Асен Гюров на "Бормио Къп"

Националът ни по шорттрек Асен Гюров откри сезона с участие на “Бормио Къп” в Италия. В международния турнир участваха 43 състезатели при мъжете, всички с персонални покани. Гюров стартира и в трите дистанции: 500, 1000 и 1500 метра.

На 1000 м Асен е 20-и в крайното класиране, а резултатът от 1:26.801 мин. е негово лично постижение. На 1500 метра е 18-и, а на 500 метра е 24-ти.

Гюров продължава подготовката си в Будапеща, където живее и учи, и ще се събере със съотборниците си от националния отбор за ISU Short Track World Tour 2026/2027. Серията стартира във Ванкувър (Канада) със състезанието от 23 до 25 октомври.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Зимни спортове

Монреал развали дебюта на Маккена и препъна Торонто на старта на сезона в НХЛ

Монреал развали дебюта на Маккена и препъна Торонто на старта на сезона в НХЛ

  • 30 сеп 2026 | 09:37
  • 261
  • 0
Ванкувър Канъкс измъкна победа след продължение срещу Едмънтън в голов трилър

Ванкувър Канъкс измъкна победа след продължение срещу Едмънтън в голов трилър

  • 30 сеп 2026 | 09:19
  • 590
  • 0
Хърикейнс тържествено издигнаха шампионския флаг, но това бе последната им радост за вечерта

Хърикейнс тържествено издигнаха шампионския флаг, но това бе последната им радост за вечерта

  • 30 сеп 2026 | 08:41
  • 1648
  • 0
Отново е време за НХЛ, последните два шампиона откриват сезона в полунощ

Отново е време за НХЛ, последните два шампиона откриват сезона в полунощ

  • 29 сеп 2026 | 07:34
  • 2365
  • 1
28 млади български състезатели по ски скок участваха в състезание в Самоков

28 млади български състезатели по ски скок участваха в състезание в Самоков

  • 28 сеп 2026 | 11:08
  • 972
  • 2
Тервел Замфиров стана вицешампион по бразилско жиу-жицу, без да познава добре правилника

Тервел Замфиров стана вицешампион по бразилско жиу-жицу, без да познава добре правилника

  • 28 сеп 2026 | 09:17
  • 11403
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

  • 30 сеп 2026 | 07:09
  • 84423
  • 172
Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

  • 30 сеп 2026 | 09:28
  • 17335
  • 7
МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

  • 30 сеп 2026 | 08:50
  • 32642
  • 13
България U21 излиза в ключова битка с Чехия по пътя към Евро 2027

България U21 излиза в ключова битка с Чехия по пътя към Евро 2027

  • 30 сеп 2026 | 08:00
  • 5729
  • 0
Българска мъка на празния "Колеж"

Българска мъка на празния "Колеж"

  • 29 сеп 2026 | 23:35
  • 132319
  • 640
Националният селекционер подаде оставка

Националният селекционер подаде оставка

  • 29 сеп 2026 | 23:47
  • 57628
  • 237