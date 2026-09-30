Лично постижение за Асен Гюров на "Бормио Къп"

Националът ни по шорттрек Асен Гюров откри сезона с участие на “Бормио Къп” в Италия. В международния турнир участваха 43 състезатели при мъжете, всички с персонални покани. Гюров стартира и в трите дистанции: 500, 1000 и 1500 метра.

На 1000 м Асен е 20-и в крайното класиране, а резултатът от 1:26.801 мин. е негово лично постижение. На 1500 метра е 18-и, а на 500 метра е 24-ти.

Гюров продължава подготовката си в Будапеща, където живее и учи, и ще се събере със съотборниците си от националния отбор за ISU Short Track World Tour 2026/2027. Серията стартира във Ванкувър (Канада) със състезанието от 23 до 25 октомври.

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