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Защитник на Минесота Уайлд е с фрактура на черепа

  • 30 сеп 2026 | 12:50
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Защитник на Минесота Уайлд е с фрактура на черепа

Защитникът на Минесота Уайлд Брок Фейбър няма да може да играе за неопределен период от време, след като претърпя операция заради фрактура на черепа, съобщиха от тима от Националната хокейна лига.

24-годишният бранител, който е родом от щата Минесота, получи травмата при поражението с 1:2 от Далас Старс в контрола миналия петък. Той бе уцелен от Сам Стийл с шайбата в областта на ухото - зона, която не е защитена от каските, които играчите носят.

"Ще трябва изцяло да се доверим на съветите на доктора ни", каза генералният мениджър на Минесота Бил Герин относно травмата на Фейбър.

През миналия сезон Фейбър записа 15 гола и 36 асистенции в 80 мача в редовния сезон. Той бе част и от състава на САЩ, който спечели златните медали на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо.

Първият мач на Минесота за новия сезон ще бъде в четвъртък като гост на Нешвил Предатърс.

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