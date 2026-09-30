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Бостън съкруши Ню Йорк Рейнджърс с три късни гола

  • 30 сеп 2026 | 10:03
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Бостън съкруши Ню Йорк Рейнджърс с три късни гола

Бостън Бруинс откри новата кампания в НХЛ с победа с 3:0 над Ню Йорк Рейнджърс. Домакините пречупиха съперника с три безответни попадения в рамките на едва 75 секунди в заключителната част на срещата.

След две нулеви третини резултатът бе открит 3:46 минути преди края на редовното време. Фрейзър Минтън се възползва от подаване на Мейсън Лорей и преодоля стража на гостите Игор Шестьоркин с прецизен изстрел.

Само 52 секунди по-късно дебютантът Джей Джей Петерка удвои преднината, след като технично прекара шайбата между краката на Брейдън Шнайдер и я прати в мрежата. Крайното 3:0 оформи Марк Кастелич на празна врата точно 23 секунди след втория гол.

Вратарят на домакините Джеръми Суейман бе безупречен и записа 19-ия си мач без допуснат гол в лигата, отразявайки всички 24 удара към вратата си. Шестьоркин завърши с 20 спасявания за нюйоркчани.

„Двамата са сред най-добрите вратари в първенството. Знаехме, че трябва да отправим перфектен изстрел, за да отбележим“, заяви капитанът на Рейнджърс Джей Ти Милър след края на двубоя.

Петерка, който бе привлечен през лятото от Юта Мамът, започна в първата атакуваща тройка на Бостън редом до новия капитан Давид Пастърнак и центъра Елиас Линдхолм. Нападателят не скри емоциите си от силния дебют пред местната публика, а Суейман също похвали новото попълнение за хладнокръвието при втория гол.

За състава на Ню Йорк своя дебют в НХЛ направи 18-годишният латвийски защитник Албертс Смитс, избран под номер 5 в драфта.

Двубоят бе специален за старши треньора на гостите Майк Съливан, който записа своя мач номер 1000 зад пейката в НХЛ. Роденият в Бостън специалист стана едва третият американец с подобно постижение в историята след Джон Торторела (1628 мача) и Питър Лавиолет (1594 мача).

В същото време защитникът на домакините Чарли МакАвой изтърпя първия от общо шест мача наказание заради удар със стик от миналогодишните плейофи срещу Бъфало Сейбърс.

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