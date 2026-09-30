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Вегас надделя над Чикаго, успешен дебют за Райън Крейг начело на Голдън Найтс

  • 30 сеп 2026 | 10:54
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Вегас надделя над Чикаго, успешен дебют за Райън Крейг начело на Голдън Найтс

Вегас Голдън Найтс откри новия сезон в НХЛ с победа с 5:2 над Чикаго Блекхоукс в зала „Ти-Мобайл Арена“ в Лас Вегас. Срещата бе официален дебют начело на тима за старши треньора Райън Крейг, който пое поста на 17 юни на мястото на Джон Торторела, след като преди това води тима на Хендерсън в Американската хокейна лига през последните три сезона.

„Прекрасно е, че семейството ми беше тук и видя първия ми успех. Гордея се с момчетата и тяхното старание, сподели Крейг след мача. - Спечелихме първия мач – това беше целта ни. Доволен съм от свършеното в подготвителния лагер, а представянето ни тази вечер бе негово отражение. Сега ще си починем и в четвъртък се връщаме към работата.“

Джак Айхел изигра силен мач за шампионите на Западната конференция, завършвайки с гол и две асистенции. С попадението си във втората третина той достигна границата от 700 точки в редовния сезон на НХЛ, а с втория си завършващ пас увеличи актива си на 701 точки (267 гола и 434 асистенции).

Точни за Вегас бяха още Виктор Олофсон, новобранецът Тревър Конъли, Ноа Ханифин и Марк Стоун. Иван Барбашев, Шей Тиодор и Брейдън Макнаб се отличиха с по две асистенции, а вратарят Картър Харт спаси 24 шайби.

За Чикаго Патрик Кейн се разписа при завръщането си в отбора, а Джордан Грийнуей вкара гол при официалния си дебют за тима. Вратарят Спенсър Найт завърши с 32 спасявания.

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