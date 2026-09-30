Бербатов с вдъхновяващи думи в спортното училище в Пазарджик

Преди да изиграе спектакъла си „Бербатов: Разкодиране“ в препълнения театър в Пазарджик, Димитър Бербатов се срещна с множество деца от спортното училище в града и още малчугани.

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Звездата говори пред бъдещите спортисти за изборите в живота и ролята на дисциплината и постоянството. И за характера, който изграждаш, докато крачиш смело напред. „Това, че в един момент ще паднеш на земята, не значи, че в следващия няма да станеш. Дори да те е страх, трябва да се опиташ да го направиш и да продължиш напред“, обърна се Димитър Бербатов към подрастващите.

На 1 октомври от 19 часа Бербатов играе спектакъла си в Пазарджик – отново пред препълнена зала на театъра. Както за Благоевград, така и за Пазарджик билетите бяха изкупени.

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