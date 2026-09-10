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Бербатов с фурор на театралната сцена - дълго аплодираха дебюта му

  • 10 сеп 2026 | 19:29
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Бербатов с фурор на театралната сцена - дълго аплодираха дебюта му

Димитър Бербатов направи истински фурор на новия терен - театралната сцена. Българската звезда на световния футбол заслужи бурни аплодисменти в препълнената зала на театъра в родния му Благоевград след премиерата на спектакъла "Бербатов: Разкодиране".

Дебютът на Бербатов на сцената беше на специално място - в града, в който започва и неговата история. А в публиката бяха майка му Маргарита, баща му Иван, жената на живота му Елена и децата им Деа и Елиа.

"Беше незабравимо. Емоцията може да се сравни с тази в първия ми мач за всеки един от моите клубове и първия ми мач за националния отбор. Огромно вълнение. Леко напрежение. Мисли, че трябва да бъда на ниво, защото екипът ми се потруди страшно много и трябва да се представя по най-добрия възможен начин. Защото аз съм лицето на сцената, но представям екипа си, който свърши цялата работа от идеята до премиерата. И разбира се - с мисъл за хората, които бяха дошли да ме гледат, да ме видят в различна светлина.

Отново бях на терен. Но не на познатия, не на големия стадион. Бях на по-интимен терен, на който съм сам под светлината на прожекторите и няма къде да се скрия. Бях се подготвил по най-добрия начин. След като приключих, имах един въпрос: "Дали изпълних мисията си?". Но нямах много време да търся отговора - аплодисментите, които получихме с екипа ми бяха отговорът на този въпрос. Уникално усещане, незабравимо преживяване. Но нека не забравяме, че това е само началото. Сега започваме. Предстоят ни нови незабравими срещи с публиката в много градове. И нямам търпение", заяви Димитър Бербатов.

"Беше специално да изиграя първото си представление в родния град, където започна моето приключение по прашните, по асфалтираните улици, по голите поляни, в училищния двор. Беше специално да дебютирам на сцената пред погледа на майка ми и баща ми, пред погледа на Елена и децата ни. Така започна следващото ми приключение, за да докажем, че всичко е възможно", каза още легендарният голмайстор.

Той ще зарадва публиката в театри в редица български градове по време на националното турне на спектакъла "Бербатов: Разкодиране".

Ясни са датите за следващите три града:

1 октомври 2026 г. - ПАЗАРДЖИК
Драматично-куклен театър "Константин Величков"
31 октомври 2026 - СТАРА ЗАГОРА
Държавна опера Стара Загора
26 ноември 2026 - ПЛЕВЕН
Драматично-куклен театър "Иван Радоев"

По време на националното турне 2026-2027 Бербатов ще играе спектакъла си &quot;Разкодиране&quot; също в Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново, Шумен, Хасково, Казанлък, Габрово и, разбира се, София. Съвсем скоро предстои да бъдат обявени още дати за изброените градове.

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