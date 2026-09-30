Как свалена фланелка доведе до жребий между Ирак и Оман за място в полуфинал

Оман се класира за полуфиналите на Гълф Къп - турнир между отборите от Персийския залив, по изключително любопитен и драматичен начин, спечелвайки жребий срещу Ирак.
Всичко започна с гола на Мусаб Ал-Шакси за победата с 3:1 над Кувейт в последния мач на двата отбора от група “А” на турнира. При този резултат неговият тим не само, че се изравни по точки - 4, с втория Ирак, но и по голова разлика - 4:5, като прекият им сблъсък завърши наравно 1:1. Оманците обаче щяха да продължат напред, тъй като имаха по-малко натрупани картони. Въпреки това в радостта си от гола Ал-Шакси си съблече фланелката и последва негов жълт картон, който изравни двата отбора по абсолютно всички показатели. Така се наложи да се стигне до жребий в хотел в Джеда за определянето на втория полуфиналист от групата след първия - Саудитска Арабия. В крайна сметка, именно Оман спечели въпросния жребий.
Развитието на ситуацията не се хареса на селекционера на Ирак Греъм Арнолд, който изрази несъгласие с начина, по който неговият тим е отпаднал от турнира. “Трябва да се обърнем към правилата на ФИФА. Нашето ниво и мястото ни в ранглистата са по-високи от тези на Оман. Ако искаме да бъде справедливи, трябва да следваме правилата. Ще видим какво ще се случи, но вярвам, че би било несправедливо да не се класираме”, заяви австралийският специалист, който сега е заплашен от уволнение.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google