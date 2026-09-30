Как свалена фланелка доведе до жребий между Ирак и Оман за място в полуфинал

Оман се класира за полуфиналите на Гълф Къп - турнир между отборите от Персийския залив, по изключително любопитен и драматичен начин, спечелвайки жребий срещу Ирак.

Всичко започна с гола на Мусаб Ал-Шакси за победата с 3:1 над Кувейт в последния мач на двата отбора от група “А” на турнира. При този резултат неговият тим не само, че се изравни по точки - 4, с втория Ирак, но и по голова разлика - 4:5, като прекият им сблъсък завърши наравно 1:1. Оманците обаче щяха да продължат напред, тъй като имаха по-малко натрупани картони. Въпреки това в радостта си от гола Ал-Шакси си съблече фланелката и последва негов жълт картон, който изравни двата отбора по абсолютно всички показатели. Така се наложи да се стигне до жребий в хотел в Джеда за определянето на втория полуфиналист от групата след първия - Саудитска Арабия. В крайна сметка, именно Оман спечели въпросния жребий.

Unbelievable scenes in the Gulf Cup:



Oman and Iraq were battling it out for a spot in the semi-finals of the Arabian Gulf Cup.



This goal from Oman left the two sides tied on everything except fair play, which favoured Oman. But...



the goalscorer took off his shirt, received a… — Troll Football Media (@TrollFootball2) September 29, 2026

Развитието на ситуацията не се хареса на селекционера на Ирак Греъм Арнолд, който изрази несъгласие с начина, по който неговият тим е отпаднал от турнира. “Трябва да се обърнем към правилата на ФИФА. Нашето ниво и мястото ни в ранглистата са по-високи от тези на Оман. Ако искаме да бъде справедливи, трябва да следваме правилата. Ще видим какво ще се случи, но вярвам, че би било несправедливо да не се класираме”, заяви австралийският специалист, който сега е заплашен от уволнение.

🚨🗣️ Graham Arnold on the situation surrounding Iraq and Oman: “We have to refer to FIFA regulations. Our level is higher than Oman’s and our ranking is higher. If we want to be fair, we have to follow the rules.



We’ll see what happens, but I believe it would be unfair for us… pic.twitter.com/3WdiJsP4vb — Iraq Xtra (@IraqXtra) September 29, 2026

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