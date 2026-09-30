Ръководството на БФС и Съдийската комисия проведоха среща с професионалните клубове

Председателят на Съдийската комисия към БФС Матео Трефолони се срещна с представители на ръководствата на професионалните клубове в Амфитеатралната зала на efbet Национална футболна база.

На срещата присъства президентът на БФС Георги Иванов, който приветства клубните представители и насърчи конструктивния диалог в името на развитието на българския футбол и подобряването на всички аспекти на играта.

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По инициатива на Съдийската комисия участниците обсъдиха актуални въпроси, свързани със съдийството. Представителите на клубовете имаха възможност да поставят своите въпроси и да споделят позиции за взаимодействието с комисията и подобряването на комуникацията между страните.

От Съдийската комисия участваха също заместник-председателите Александър Костадинов и Никола Джугански, както и мениджърът съдии Георги Димитров.

Занапред срещите ще се провеждат регулярно. Предстоят и разговори с треньорите и капитаните на отборите от efbet Лига и Mr Bit Втора Лига за поддържане на постоянен диалог и по-добро взаимодействие между всички участници в професионалния футбол.

снимка: БФС

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