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Бивш световен шампион по снукър осъден на седем години затвор

  • 30 сеп 2026 | 10:09
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Бивш световен шампион по снукър осъден на седем години затвор

Бившият световен шампион по снукър Греъм Дот беше осъден на седем години затвор, след като беше признат за виновен в сексуално насилие над две деца.

49-годишният шотландец беше признат за виновен в посегателства срещу момиче и момче, след които на практика се е опитвал да купи мълчанието им с подаръци или пари.

Греъм Дот обвинен в сексуален тормоз на деца
Греъм Дот обвинен в сексуален тормоз на деца

Дот отричаше обвиненията и ги наричаше „пълни глупости“ и „лъжи“.

През август обаче съдебните заседатели го признаха за виновен по две обвинения за непристойни действия със сексуален характер, извършени в периода от 1993 до 2010 г.

По време на процеса във Върховния съд в Единбург Дот беше пуснат под гаранция, но впоследствие съдия лорд Хароуър постанови да бъде задържан под стража.

Във вторник той беше осъден на седем години затвор.

Бивш световен шампион по снукър е признат за виновен за сексуално насилие над деца
Бивш световен шампион по снукър е признат за виновен за сексуално насилие над деца

Съдията заяви пред Дот, че поведението му спрямо децата е „грубо погазване на доверието“ и че ако действията му спрямо момичето бяха извършени днес, щяха да бъдат квалифицирани като изнасилване.

Прокурорите заявиха по време на процеса, че Дот е „подлагал деца на най-тежките форми на насилие заради собственото си удовлетворение“.

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