България ще бъде новият дом на европейския снукър

България ще бъде официално новият дом на европейския снукър!

Централата на Европейската билярд и снукър асоциация ще бъде в България. Това стана факт, благодарение на сътрудничеството между председателя на Българска снукър федерация Олег Велинов и Максим Касис - дългогодишен президент на Европейската билярд и снукър асоциация.

Днес министърът на младежта и спорта Енчо Керязов се срещна с Максим Касис, с когото обсъди развитието на снукъра в България. На срещата присъства и Олег Велинов, който преди дни бе избран за вицепрезидент на европейската централа.

Олег Велинов стана вицепрезидент на европейския снукър

Касис е в България по повод Европейските първенства по снукър, на които София е домакин от 9 до 24 септември.

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за по-широко популяризиране на снукъра у нас и за привличане на повече деца и млади хора към спорта.

Министър Керязов приветства европейския снукър в София

Велинов представи плановете на Българската снукър федерация за популяризирането на снукъра сред децата чрез инициативи в училищата. Той подчерта, че спортът развива концентрацията, стратегическото мислене, прецизността и самодисциплината.

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