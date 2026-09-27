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Звездите на снукъра пристигнаха за поредния лъскав турнир в Китай

  • 27 сеп 2026 | 19:50
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Звездите на снукъра пристигнаха за поредния лъскав турнир в Китай

Звездите на снукъра се насладиха на разходка с корабче по реката, а от понеделник се надяват на също толкова гладко представяне на ранкинг турнира „Шънджън Оупън“.

Рекламното събитие започна с преминаване на играчите по червения килим, след което те се отправиха на разходка с корабче през района Шъкоу в Шънджън. Градът се намира в провинция Гуандун и има 17 милиона жители. Марк Уилямс ще защитава титлата си от турнира, който миналата година се проведе в Сиан.

Миналогодишният финалист Шон Мърфи каза: „Много се вълнувам, че съм в Шънджън. До голяма степен това се дължи на успехите на местния любимец Джао Синтун през последните няколко сезона. Вече сме в разгара на сезона. Не можеш да се разочароваш прекалено много от една загуба — трябва да продължиш напред с надеждата, че това ще бъде твоята седмица и накрая ти ще стоиш там с трофея.“

Шампионът от Откритото първенство на Китай Марк Селби добави: „Вероятно това е най-доброто начало на сезон, което съм имал. Обикновено навлизам във форма постепенно. Победата в Китай ми даде добра основа за сезона и свали напрежението от мен. Така мога да изляза спокоен, да играя и да се опитам да се насладя на турнира.“

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