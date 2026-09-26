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Може ли жена да играе в "Крусибъл"

  • 26 сеп 2026 | 11:36
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Може ли жена да играе в "Крусибъл"

Бай Юлу си е поставила за цел да стане първата жена, която ще играе във финалната фаза на световното първенство по снукър в „Крусибъл“. В интервю за Global Times тя разказа за амбицията си да премине квалификациите в Шефилд и да се състезава на най-голямата сцена в снукъра.

„Определено искам да се класирам за основната схема в „Крусибъл“, каза 23-годишната състезателка, която спечели световното първенство за жени през 2024 и 2025 г.

Бай записа името си в историята по време на квалификациите за световното първенство през 2026 г., когато победи Даниел Уомърсли с 10:7. Така тя стана първата жена с победа в квалификационен мач от 2017 г. насам, когато това постигна Риан Еванс. Форматът с дълги мачове е сериозно изпитание. Бай вярва, че натрупаният опит ще ѝ помогне да развие физическата и психическата издръжливост, от които се нуждае, за да стигне по-далеч.

„Всеки път, когато играя в квалификациите, мачът е много дълъг. След всеки такъв двубой се чувствам леко изтощена. Наистина имам усещането, че съм дала всичко от себе си. Има и психическа битка — трябва да се справяш с трудностите, които съперниците ти създават, и да намираш решения“, каза тя.

Наскоро Бай се върна на първото място в световната ранглиста при жените, след като по-рано този месец спечели шампионата на Обединеното кралство за жени в Лийдс. На финала тя победи Еванс с 4:1. В момента Бай е 121-ва в професионалния тур, а целта ѝ е да влезе в топ 64.

„Надявам се до пет години да достигна топ 64. Предстоят ми много предизвикателства. В състезания с такава висока интензивност все още трябва да натрупам повече опит, включително в тактическо и техническо отношение. Преди всичко искам да бъда добра състезателка. Каквото и да се случи, искам винаги да запазя упоритостта си в състезанията. Надявам се да покажа тази решителност на всички и да вдъхновя повече млади момичета.“

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