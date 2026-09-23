Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Рони може да участва в "Шампион на шампионите", ако иска

Рони може да участва в "Шампион на шампионите", ако иска

  • 23 сеп 2026 | 13:12
  • 529
  • 0
Рони може да участва в "Шампион на шампионите", ако иска

Рони О’Съливан може да участва в турнира „Шампион на шампионите“ през ноември, въпреки че не е печелил професионална титла от март 2024 г.

Турнирът събира шампионите от последната година. Той не носи точки за световната ранглиста, но има голям награден фонд.

Марк Селби спечели трофея миналата година, след като победи Джъд Тръмп на финала в Лестър и взе първата награда от 150 000 паунда.

В „Шампион на шампионите“ участват 16 играчи, затова турнирите през предходната година се подреждат по важност като квалификационни критерии. Ако първите 16 турнира в този списък бъдат спечелени от различни играчи, те ще се класират, а победителите в останалите надпревари ще останат извън състава.

Това е изключително малко вероятно. Тази година Селби, У Идзъ и Джао Синтонг вече спечелиха по няколко турнира, които им осигуряват място в Лестър.

Към момента 14 от местата в „Шампион на шампионите“ са заети. Останалите две могат да бъдат спечелени на предстоящите Shenzhen Open и Northern Ireland Open. Ако някой от вече класиралите се 14 играчи спечели тези турнири, шанс ще получи следващият в списъка — победителят от Световното първенство за ветерани през 2026 г. Рони О’Съливан.

Ракетата дебютира в надпреварата за ветерани в „Крусибъл“ през май и, без особена изненада, я спечели. Именно това му дава шанс да играе в „Шампион на шампионите“.

Когато през декември беше обявен първоначалният списък на квалификационните турнири, Световното първенство за ветерани не фигурираше в него. Тогава обаче организаторите посочиха, че списъкът може да бъде променян, включително чрез добавяне на нови турнири. Оттогава има и други промени: Saudi Arabia Masters отпадна от календара, China Open се завърна, а Гран при на Сиан стана Shenzhen Open.

Победителят в Световното първенство за ветерани не винаги е получавал място в „Шампион на шампионите“, но участва всяка година от 2019 г. насам.

Напълно възможно е турнирите в Шънджън и Белфаст да бъдат спечелени от вече класирали се играчи и така О’Съливан да получи шанс да отиде в Лестър. Също толкова възможно е обаче той да реши да не участва. Тогава покана ще получи най-високо класираният в световната ранглиста играч, който все още няма място в турнира. Най-вероятно това ще бъде Нийл Робъртсън.

Shenzhen Open ще се проведе от 28 септември до 4 октомври, Northern Ireland Open — от 18 до 25 октомври, а „Шампион на шампионите“ — от 9 до 15 ноември.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Снукър

България ще бъде новият дом на европейския снукър

България ще бъде новият дом на европейския снукър

  • 18 сеп 2026 | 15:34
  • 1417
  • 0
Справедлив ли е форматът на снукър турнирите

Справедлив ли е форматът на снукър турнирите

  • 17 сеп 2026 | 15:27
  • 3206
  • 0
Готов е календарът за новия сезон в българския снукър

Готов е календарът за новия сезон в българския снукър

  • 16 сеп 2026 | 11:45
  • 1156
  • 0
Дарън Морган и Ребека Кена триумфираха в София

Дарън Морган и Ребека Кена триумфираха в София

  • 16 сеп 2026 | 10:23
  • 1247
  • 0
Капитана се завърна в топ 16

Капитана се завърна в топ 16

  • 15 сеп 2026 | 16:54
  • 1643
  • 0
Защо дори великите в снукъра започват да пропускат

Защо дори великите в снукъра започват да пропускат

  • 15 сеп 2026 | 12:03
  • 1923
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Важни 6 месеца за ЦСКА, “червените” изпълняват условие на УЕФА или изхвърчат служебно от Европа

Важни 6 месеца за ЦСКА, “червените” изпълняват условие на УЕФА или изхвърчат служебно от Европа

  • 23 сеп 2026 | 13:05
  • 15958
  • 22
Официално: Игор Йовичевич се завърна начело на Лудогорец

Официално: Игор Йовичевич се завърна начело на Лудогорец

  • 23 сеп 2026 | 13:20
  • 5134
  • 6
Виктория Ангелова в "Гостът на Sportal.bg": Още на първия ден в атлетиката се разплаках

Виктория Ангелова в "Гостът на Sportal.bg": Още на първия ден в атлетиката се разплаках

  • 23 сеп 2026 | 09:55
  • 6503
  • 4
Време е за жребия за Купата на България

Време е за жребия за Купата на България

  • 23 сеп 2026 | 10:00
  • 12134
  • 11
Левски вади сериозна сума за нападател

Левски вади сериозна сума за нападател

  • 23 сеп 2026 | 07:48
  • 31813
  • 57
Започна благотворителният търг с ценни артикули на Красимир Балъков

Започна благотворителният търг с ценни артикули на Красимир Балъков

  • 23 сеп 2026 | 10:27
  • 5121
  • 2