Рони може да участва в "Шампион на шампионите", ако иска

Рони О’Съливан може да участва в турнира „Шампион на шампионите“ през ноември, въпреки че не е печелил професионална титла от март 2024 г.

Турнирът събира шампионите от последната година. Той не носи точки за световната ранглиста, но има голям награден фонд.

Марк Селби спечели трофея миналата година, след като победи Джъд Тръмп на финала в Лестър и взе първата награда от 150 000 паунда.

В „Шампион на шампионите“ участват 16 играчи, затова турнирите през предходната година се подреждат по важност като квалификационни критерии. Ако първите 16 турнира в този списък бъдат спечелени от различни играчи, те ще се класират, а победителите в останалите надпревари ще останат извън състава.

Това е изключително малко вероятно. Тази година Селби, У Идзъ и Джао Синтонг вече спечелиха по няколко турнира, които им осигуряват място в Лестър.

Към момента 14 от местата в „Шампион на шампионите“ са заети. Останалите две могат да бъдат спечелени на предстоящите Shenzhen Open и Northern Ireland Open. Ако някой от вече класиралите се 14 играчи спечели тези турнири, шанс ще получи следващият в списъка — победителят от Световното първенство за ветерани през 2026 г. Рони О’Съливан.

Ракетата дебютира в надпреварата за ветерани в „Крусибъл“ през май и, без особена изненада, я спечели. Именно това му дава шанс да играе в „Шампион на шампионите“.

Когато през декември беше обявен първоначалният списък на квалификационните турнири, Световното първенство за ветерани не фигурираше в него. Тогава обаче организаторите посочиха, че списъкът може да бъде променян, включително чрез добавяне на нови турнири. Оттогава има и други промени: Saudi Arabia Masters отпадна от календара, China Open се завърна, а Гран при на Сиан стана Shenzhen Open.

Победителят в Световното първенство за ветерани не винаги е получавал място в „Шампион на шампионите“, но участва всяка година от 2019 г. насам.

Напълно възможно е турнирите в Шънджън и Белфаст да бъдат спечелени от вече класирали се играчи и така О’Съливан да получи шанс да отиде в Лестър. Също толкова възможно е обаче той да реши да не участва. Тогава покана ще получи най-високо класираният в световната ранглиста играч, който все още няма място в турнира. Най-вероятно това ще бъде Нийл Робъртсън.

Shenzhen Open ще се проведе от 28 септември до 4 октомври, Northern Ireland Open — от 18 до 25 октомври, а „Шампион на шампионите“ — от 9 до 15 ноември.

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