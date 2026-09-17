Справедлив ли е форматът на снукър турнирите

В настоящата турнирна структура на Световния снукър тур действително има проблеми, но призивите за равнопоставена схема и намаляване на броя на професионалистите крият риск вниманието да бъде насочено към погрешния проблем. Бившият професионалист Питър Девлин вероятно не е очаквал, че скорошните му критики към турнирната структура в снукъра ще предизвикат толкова голямо внимание.

„Не съм искал и не съм очаквал всичко това, когато публикувах поста, докато бях в тоалетната“, пошегува се по-късно във Facebook 30-годишният Девлин, който е и талантлив рапър.

Тази седмица Девлин заяви, че настоящата система с различни етапи е несправедлива спрямо състезателите, които се намират по-назад в ранглистата. Той посочи примера на Лиъм Дейвис, който през този сезон е спечелил 17 мача и е заработил 38 900 паунда, докато Рони О’Съливан е записал пет победи в ранкинг турнири и е получил 48 000 паунда.

„Да трябва да спечелиш три или четири мача, за да стигнеш до големите имена, след това да загубиш от тях, а те да получат повече точки от теб – според мен това е безумно“, написа Девлин.

Той постави под въпрос и логиката квалификациите да се използват като доказателство, че играчите се намират в състезателен ритъм и са готови за основната фаза, когато в някои случаи между двата етапа има няколко седмици или дори месеци. Коментарите му бяха подкрепени от победителите в ранкинг турнири Гари Уилсън и Алфи Бърдън, а бившият световен шампион Шон Мърфи се съгласи, че равнопоставената схема, при която всички започват от един и същи етап, е най-справедливият вариант.

Бърдън, който за първи път става професионалист през 1994 година, но прекарва по-голямата част от кариерата си в долната половина на ранглистата, беше особено критичен към липсата на публичност за изгряващите таланти.

„Настоящото състояние на турнирната структура е пълна бъркотия и е позорно несправедливо спрямо по-голямата част от професионалния тур“, заяви миналогодишният шампион в Shoot Out. „За новите професионалисти и младите играчи в момента участието в бездушни квалификационни зали на всеки турнир не е начин да бъдат развивани и да получат опита, от който се нуждаят.“

За млад професионалист, който се опитва да изгради кариера, достигането до основната зала на голям турнир може да бъде не по-малко ценно от самия резултат. Играта пред публика, справянето с условията на телевизионните мачове и усещането на атмосферата в най-големите събития в спорта са част от процеса по превръщането на един състезател в завършен професионалист.

Но означава ли това непременно, че равнопоставената схема е по-справедлива?

При нея има равенство в смисъл, че всички започват от една и съща фаза. Системата с различни етапи, от друга страна, възнаграждава играчите, които са се представяли достатъчно добре, за да си изградят позиция в горната част на ранглистата. Защо номер едно в света и играчът, заемащ 100-тното място, автоматично трябва да получават абсолютно еднаква стартова позиция?

Предполага се, че ранглистата трябва да има значение. Няма нищо необичайно по-високо класираните играчи да получават предимства заради това, че са се утвърдили близо до върха на спорта. Най-големите турнири също така се нуждаят от зали, които могат да отговорят на изискванията на тяхната програма, телевизиите се нуждаят от предвидимо съдържание, а организаторите трябва да продават билети.

Има очевидна полза от това да бъде гарантирано, че най-големите имена в спорта ще играят в основната зала, вместо евентуално да трябва да преминат през няколко кръга, преди да стигнат до същинската фаза на надпреварата. Това не означава, че настоящата система не подлежи на критика. Означава единствено, че премахването на поетапната структура би създало различен набор от проблеми.

Струва си да си припомним, че допреди неотдавна Световният снукър тур в продължение на близо десетилетие почти изцяло използваше система, при която всички започваха от една и съща фаза. Тя също беше съпътствана от множество проблеми и критики. Всъщност структурата на схемата не е най-големият проблем. Проблемът е системата на ранглистата.

Класирането, основано върху спечелените наградни фондове, създаде огромни разлики в това колко сериозно отделните турнири могат да повлияят върху позицията на даден играч. Световният шампион през 2027 година ще получи рекордните 625 000 паунда в сравнение с 312 500 паунда за победителя в Шампионата на Обединеното кралство през този сезон и 100 000 паунда за скорошния триумф на Али Картър на English Open.

Междувременно Джак Джоунс спечели 33 000 паунда за победата си в откриващата сезона Championship League.

Разликата в наградните фондове, разбира се, е разбираема, тъй като Световното първенство е най-големият турнир в снукъра, докато Championship League, която се провежда при закрити врата, представлява нещо съвсем различно. Но защо размерът на наградния фонд на даден турнир автоматично трябва да определя колко ценна е победата в него за ранглистата?

Това е проблемът при използването на спечелените пари като основа на ранглистата. Позицията на един играч трябва да ни показва колко добре и колко постоянно се е представял в действителност. Миналия месец Нийл Робъртсън остана само на една победа от завръщането си на първото място в света. Но може ли някой действително да твърди, че през последния двугодишен период той се е доближил до това да бъде най-добрият играч?

Наградните фондове зависят от търговски съображения, бюджетите на събитията и сумата, която даден организатор е готов да вложи в турнира. Именно поради тези причини много от турнирите в Китай придобиха по-голямо значение – да не говорим за злополучния Saudi Arabia Masters. В същото време събития като тези от Home Nations Series се смятат за по-маловажни заради ограничените наградни фондове, които предлагат.

Система, основана на точки и по-близка до използваната в тениса, би представлявала много по-ясен начин за изготвяне на ранглистата. Най-големите събития биха могли да носят най-много точки, а останалите турнири да получат предварително определена стойност в зависимост от мястото им в календара.

Световното първенство отново би могло да бъде значително по-важно от турнир от по-ниско ниво, без да е необходимо наградният му фонд да определя точно каква тежест има то за ранглистата. Това би могло да помогне и на същите играчи, които в момента се оплакват от квалификационната система.

Ако състезател от по-задните позиции започне да постига добри резултати, тези победи би трябвало да го изкачват в ранглистата по по-осезаем начин при една добре приложена точкова система. Ако се изкачиш достатъчно високо, наградите са очевидни – започваш участието си в турнирите от по-късен етап, срещаш по-малко квалификанти и получаваш повече възможности да играеш в големите зали.

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