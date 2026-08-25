Бивш световен шампион по снукър е признат за виновен за сексуално насилие над деца

Бивш световен шампион по снукър беше признат за виновен за сексуално насилие над деца, извършено в миналото.

Предупреждение: Тази статия съдържа подробности за сексуално насилие над деца.

Греъм Дот, на 49 години, беше изправен пред съда по обвинения в похотливи, неприлични и развратни практики и поведение спрямо две деца.

Обвиненията обхващат периоди между 1993 и 1996 г., свързани с момиче, и между 2006 и 2010 г., свързани с момче.

По време на деянията и двете деца са били в начална училищна възраст.

Дот отричаше всякакви нарушения, като по време на процеса във Върховния съд в Глазгоу определи обвиненията като „отвратителни“.

Жената, която сега е на около 40 години, е била жертва в района на Глазгоу. Тя си спомни инцидент, при който Дот започнал да „гали“ задните ѝ части през дрехите, докато я носел на конче вкъщи.

Жената разказа пред съдебните заседатели, че е била сексуално насилвана по време на „игра на отгатване“, която се е случвала повече от веднъж. По време на играта тя е трябвало да затвори очи и да „познае“ какво прави Дот.

При един от инцидентите, по думите ѝ, Дот свалил панталоните ѝ, повдигнал горната ѝ дреха и я целунал по корема.

При друг случай той се е разголил пред нея и я е накарал да участва за кратко в сексуален акт, който приключил, когато тя „започнала да плаче“.

Жената заяви пред съда, че е била „шокирана, уплашена“, като по-късно добави: „Исках да направя това, което той искаше от мен, защото не исках да го разстройвам или нещо подобно.“

Съдебните заседатели научиха, че като тийнейджърка жената е споделила с приятелка, а след това е разказала на членове на семейството си и на педагогически съветник в гимназията.

Тя подава сигнал в полицията през 2001 г., но жалбата не води до никъде, докато 23 години по-късно, през ноември 2024 г., полицаи не почукват на вратата ѝ във връзка с обвинения, отправени от другата жертва – мъж.

Мъжът, който сега е в края на 20-те си години, е бил обект на насилие в Южен Ланаркшър.

Съдебните заседатели чуха как Дот, който по онова време е световен шампион по снукър, е насилвал момчето предимно докато то е било под душа, като го е докосвал по „неподходящи места“.

Мъжът каза, че поради възрастта си тогава „не е знаел какво се случва“ и едва по-късно е осъзнал, че това поведение „не е било правилно“.

Той описа поведението на Дот като „агресивно“, добавяйки: „Поглеждайки назад, той знаеше какво иска да направя.“

Мъжът добави: „Той не очакваше нищо друго освен подчинение.“

Дот също така е правил сексуални намеци към него в кола. На въпрос на прокурора Линдзи Далзийл къде е бил целуван, жертвата отговори: „По главата, по лицето, по устните.“

И двете жертви заявиха пред съда, че са получавали подаръци от Дот по време на насилието. Жената разказа, че веднъж е получила плюшено мече със сърце, на което пишело „обичай ме“.

Мъжът сподели, че е получавал лакомства и почерпки, включително банкнота от 50 паунда, като „стратегия за възнаграждение“. В резултат на това сега той изпитва отвращение към чипс с тайландско чили, напитката „Ърн-Бру“ и сапун „Дав“. Жертвата каза, че миризмата на „Дав“ сега му причинява „посттравматични спомени“.

Дот отхвърли всяко от обвиненията, докато даваше показания в своя защита. Когато прокурорът го обвини, че е бил „сексуално привлечен“ от момичето, докато е било в началното училище, той отговори: „Отвратително.“

Той също така отрече многократно да е насилвал момчето под душа, заявявайки: „Не, не се е случвало.“

Пред съда той каза: „Никога не съм се държал неподходящо с никого.“

Съдебните заседатели произнесоха своята осъдителна присъда в понеделник.

Съдия лорд Хароуър отложи произнасянето на присъдата за изготвянето на социален доклад. Междувременно Дот беше задържан под стража и ще бъде осъден във Върховния съд в Единбург на 29 септември.

Детектив инспектор Гари Смили определи Дот като „опасен индивид“. Служителят на полицията на Шотландия добави: „Надявам се тази присъда да донесе известна утеха на засегнатите от неговите престъпления.“

Sky News попита детектив инспектор Смили защо е отнело повече от 20 години, за да бъдат взети на сериозно обвиненията на първата жертва.

Той отговори: „Няма да коментирам решенията, взети преди 20 години, във връзка с момента, в който този човек е подал сигнал. Това, което ще кажа обаче, е, че и двете жертви показаха значителна сила, като разказаха своите истории, и в крайна сметка това доведе до днешната присъда.“

Дот става професионалист през 1994 г. и печели Световния шампионат по снукър през 2006 г., побеждавайки Питър Ебдън на финала в „Крусибъл“ в Шефилд.

Той достига до финал и през 2004 г., когато е победен от Рони О'Съливан, и през 2010 г., когато губи от австралиеца Нийл Робъртсън.

Дот беше със спрени състезателни права от Световната професионална асоциация по билярд и снукър (СПАБС), когато съдебните обвинения бяха обявени през април 2025 г.

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