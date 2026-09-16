Готов е календарът за новия сезон в българския снукър

Готов е календарът за българските турнири по снукър през сезон 2026/27, организиран от Българска снукър федерация. Със сигурност ще има отново есенно-зимно издание на WINBET снукър лига в Национална снукър академия, но датите все още не са известни.
Календар за сезон 2026/27:
17-18 октомври 2026: Открит турнир в Пловдив
есен-зима 2026: WINBET снукър лига
9-10 януари 2027: София Мастърс
27-28 февруари 2027: Пловдив Мастърс
10-11 април 2027: Открит турнир в София
12-13 юни 2027: Републиканско първенство в София
Турнирите в Пловдив ще се проведат в спортен клуб "Снукър Утопия", а в София - в Национална снукър академия.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google