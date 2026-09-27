Чехия стъпи на световния тенис връх за 12-ти път

Отборът на Чехия завоюва своята 12-та титла на Купа „Били Джийн Кинг“ след безапелационна победа с 2:0 над отбора на Украйна във финала на турнира в Шънджън. Това е първи трофей за чехкините в световното отборно първенство от 2018 година насам, затвърждаващ пълната им доминация през целия финален турнир.

Главни героини за шампионките станаха двете финалистки от Уимбълдън през юли, които преди броени месеци се изправиха една срещу друга в спора за трофея в Лондон, а сега триумфираха рамо до рамо. В първия двубой от финалния сблъсък Каролина Мухова откри с убедителна победа с 6:2, 6:3 срещу Анхелина Калинина, осигурявайки ранен аванс за своя тим.

Във втория мач на сингъл шампионката от Уимбълдън Линда Носкова подпечата крайната победа след успех с 6:3, 7:6(5) над Елина Свитолина. Във втория сет Носкова показа изключителна хладнокръвност в тайбрека, с което подпечата шампионския трофей за Чехия, без да се стига до решителен сблъсък на двойки.

Победата донесе специален момент за капитанката на чешкия отбор Барбора Стрицова. Тя се присъедини към легендите Маргарет Корт, Крис Евърт и Били Джийн Кинг, превръщайки се в едва четвъртата жена в историята, която печели трофея и като състезател, и като капитан.

Чешкият тим демонстрира невероятна дълбочина и класа през цялата седмица в Китай. Чехия не загуби нито един мач в елиминациите, отстранявайки последователно Великобритания (2:0), Испания (2:0) и Украйна (2:0). Впечатляващ атестат за сила е фактът, че световната №1 на двойки Катерина Синякова така и не се появи на корта, тъй като чехкините решиха всичките си двубои още в срещите на сингъл.

За отбора на Украйна това бе първи финал в историята на турнира. Украинките достигнаха до мача за титлата, след като на полуфиналите елиминираха двукратните последователни шампионки от Италия. Тимът обаче трябваше да се състезава без контузената си първа ракета Марта Костюк, която пропусна финалите поради травма в китката.

С 12-ата си титла Чехия продължава да заема второто място във вечната ранглиста на турнира, като единствено САЩ имат повече трофеи (18). След последната точка чешките състезателки и капитанката Стрицова не скриха емоциите си, празнувайки завръщането на своята страна на върха в женския тенис.

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