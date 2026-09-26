Свитолина класира Украйна на финала на "Били Джийн Кинг Къп"

Украйна се класира за финала на отборния тенис турнир за жени "Били Джийн Кинг Къп". Украинките елиминираха шампионките от последните две години Италия, след като Елина Свитолина се наложи с 6:2, 6:2 срещу финалилстката от "Уимбълдън" и "Ролан Гарос" Джазмин Паолини и резултатът между двата отбора стана 2:0 успеха.
Свитолина не срещна трудности срещу своята съперничка и приключи срещата за само час и три минути. До момента Паолини беше в серия от десет поредни победи в турнира.
Преди това Анхелина Калинина се наложи с 6:3, 6:4 срещу Тира Грант за 85 минути и даде аванс в полза на украинския отбор.
В историческия си първи финал за "Били Джийн Кинг Къп" в неделя Украйна ще играе срещу Чехия.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google