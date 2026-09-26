Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Свитолина класира Украйна на финала на "Били Джийн Кинг Къп"

  • 26 сеп 2026 | 16:51
  • 361
  • 0
Свитолина класира Украйна на финала на "Били Джийн Кинг Къп"

Украйна се класира за финала на отборния тенис турнир за жени "Били Джийн Кинг Къп". Украинките елиминираха шампионките от последните две години Италия, след като Елина Свитолина се наложи с 6:2, 6:2 срещу финалилстката от "Уимбълдън" и "Ролан Гарос" Джазмин Паолини и резултатът между двата отбора стана 2:0 успеха.

Свитолина не срещна трудности срещу своята съперничка и приключи срещата за само час и три минути. До момента Паолини беше в серия от десет поредни победи в турнира.

Преди това Анхелина Калинина се наложи с 6:3, 6:4 срещу Тира Грант за 85 минути и даде аванс в полза на украинския отбор.

В историческия си първи финал за "Били Джийн Кинг Къп" в неделя Украйна ще играе срещу Чехия.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Камен Иванов спечели титла при юношите в Добрич

Камен Иванов спечели титла при юношите в Добрич

  • 26 сеп 2026 | 15:50
  • 657
  • 0
Лойд Харис е четвъртфиналист в Китай

Лойд Харис е четвъртфиналист в Китай

  • 26 сеп 2026 | 15:38
  • 485
  • 0
Австралийски финал в Сеул

Австралийски финал в Сеул

  • 26 сеп 2026 | 14:46
  • 497
  • 0
Елизара Янева е финалистка в Пловдив

Елизара Янева е финалистка в Пловдив

  • 26 сеп 2026 | 14:38
  • 528
  • 2
Иван Иванов получи специално отличие за пробива в топ 500 в света при мъжете

Иван Иванов получи специално отличие за пробива в топ 500 в света при мъжете

  • 26 сеп 2026 | 14:15
  • 905
  • 0
Макенроу избра идеалните състави за Купа „Лейвър“ и остави Алкарас резерва

Макенроу избра идеалните състави за Купа „Лейвър“ и остави Алкарас резерва

  • 26 сеп 2026 | 08:05
  • 2211
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Играят се два мача от 11-ия кръг на Втора лига, падна първи гол

Играят се два мача от 11-ия кръг на Втора лига, падна първи гол

  • 26 сеп 2026 | 16:47
  • 11590
  • 0
Изумителният Никола Цолов остава в битката за титлата след невероятен подиум в Баку

Изумителният Никола Цолов остава в битката за титлата след невероятен подиум в Баку

  • 26 сеп 2026 | 11:04
  • 60829
  • 78
Георги Караманджуков обяви голямо завръщане в Разград

Георги Караманджуков обяви голямо завръщане в Разград

  • 26 сеп 2026 | 12:50
  • 27094
  • 25
България, напред към Лига "Б"!

България, напред към Лига "Б"!

  • 26 сеп 2026 | 07:30
  • 32288
  • 77
Джордж Ръсел спечели в Баку със само 0.1 секунда пред Верстапен

Джордж Ръсел спечели в Баку със само 0.1 секунда пред Верстапен

  • 26 сеп 2026 | 15:47
  • 11946
  • 14
Започна първият мач от днешната програма в Лигата на нациите

Започна първият мач от днешната програма в Лигата на нациите

  • 26 сеп 2026 | 16:00
  • 6737
  • 1