Видеото със Стъки. Спаринг или нещо друго? Николай Добруджански отговаря

В третата част от интервюто с ММА треньора Николай Добруджански на фокус бе популярната в последните седмици тема относно видеото от 2017-а с президента на БФ ММА Станислав Недков и бившата национална състезателка Офелия Туджарова.

Като контекст на въпросното видео Недков обясни, че става въпрос за тренировка. На видеото се вижда как около клетката в столичния хотел "Маринела" има мъже с алкохол в ръка, а освен това се чуват и поп-фолк ритми. Туджарова и Недков не са със спортна екипировка, а предполагаемата тренировка се разиграва през нощта непосредствено след края на международен турнир, който Офелия Туджарова е спечелила.

Бившият ММА боец и настоящ президент на БФ ММА заяви, че бойците на федерацията тренирали постоянно, независимо дали едно състезание е изминало току що или не, а освен това общоприета стратегия за по-бърз прогрес на жените в спорта било да тренират с по-тежки от тях мъже.

Какво мисли главният треньор на "Десант" Николай Добруджански за тази практика и мисли ли, че това е реалният контекст на видеото, вижте тук:

