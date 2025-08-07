Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Видеото със Стъки. Спаринг или нещо друго? Николай Добруджански отговаря

Видеото със Стъки. Спаринг или нещо друго? Николай Добруджански отговаря

  • 7 авг 2025 | 13:23
  • 1155
  • 0

В третата част от интервюто с ММА треньора Николай Добруджански на фокус бе популярната в последните седмици тема относно видеото от 2017-а с президента на БФ ММА Станислав Недков и бившата национална състезателка Офелия Туджарова.

Като контекст на въпросното видео Недков обясни, че става въпрос за тренировка. На видеото се вижда как около клетката в столичния хотел "Маринела" има мъже с алкохол в ръка, а освен това се чуват и поп-фолк ритми. Туджарова и Недков не са със спортна екипировка, а предполагаемата тренировка се разиграва през нощта непосредствено след края на международен турнир, който Офелия Туджарова е спечелила.

Бившият ММА боец и настоящ президент на БФ ММА заяви, че бойците на федерацията тренирали постоянно, независимо дали едно състезание е изминало току що или не, а освен това общоприета стратегия за по-бърз прогрес на жените в спорта било да тренират с по-тежки от тях мъже.

Какво мисли главният треньор на "Десант" Николай Добруджански за тази практика и мисли ли, че това е реалният контекст на видеото, вижте тук:

Останалите части от интервюто с ММА експерта от Варна можете да видите тук:

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Треньор на бивш клуб член на БФ ММА разказва за съмнения за злоупотреби във федерацията

Треньор на бивш клуб член на БФ ММА разказва за съмнения за злоупотреби във федерацията

  • 6 авг 2025 | 20:35
  • 1700
  • 2
Николай Добруджански с анализ на представянето на бойците ни в аматьорския ММА

Николай Добруджански с анализ на представянето на бойците ни в аматьорския ММА

  • 6 авг 2025 | 19:16
  • 3763
  • 1
Министър Пешев за видеото с Туджарова и Стъки: Не одобрявам поведение, което може да се възприеме като унижение

Министър Пешев за видеото с Туджарова и Стъки: Не одобрявам поведение, което може да се възприеме като унижение

  • 6 авг 2025 | 17:32
  • 2078
  • 1
Две нови битки добавени към картата на UFC 320: Анкалаев срещу Перейра 2

Две нови битки добавени към картата на UFC 320: Анкалаев срещу Перейра 2

  • 6 авг 2025 | 17:25
  • 792
  • 0
Франк Уорън опитва да разплете пъзела в тежка категория

Франк Уорън опитва да разплете пъзела в тежка категория

  • 6 авг 2025 | 16:17
  • 975
  • 0
Франк Уорън е скептичен за битка Кубрат Пулев - Майкъл Хънтър

Франк Уорън е скептичен за битка Кубрат Пулев - Майкъл Хънтър

  • 6 авг 2025 | 16:06
  • 12194
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

  • 7 авг 2025 | 07:42
  • 15179
  • 153
РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

  • 7 авг 2025 | 10:21
  • 7021
  • 1
От Ливърпул вече имат алтернатива на Исак? Може да опитат да измъкнат един от талантите на ПСЖ

От Ливърпул вече имат алтернатива на Исак? Може да опитат да измъкнат един от талантите на ПСЖ

  • 7 авг 2025 | 12:56
  • 2506
  • 0
Брилянтен шут от над 35 метра в гредата спря Лудогорец да пречупи хегемона на Унгария

Брилянтен шут от над 35 метра в гредата спря Лудогорец да пречупи хегемона на Унгария

  • 6 авг 2025 | 22:22
  • 78840
  • 392
Арда ще търси добър резултат в Литва

Арда ще търси добър резултат в Литва

  • 7 авг 2025 | 07:38
  • 6607
  • 14
Във Франция: ЦСКА предложили милион евро за играч от Лига 2

Във Франция: ЦСКА предложили милион евро за играч от Лига 2

  • 7 авг 2025 | 01:57
  • 15173
  • 35