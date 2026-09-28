Бизнес сервисът на Алекс и Мони Николови

Само преди около година Александър и Симеон Николови изиграват един от най-важните мачове в живота си. България е на финал на Световното първенство по волейбол във Филипините, а двамата братя са сред големите герои на турнира. Алекс го завършва като най-добър реализатор и нападател, а Симеон – като най-добър разпределител.

Днес двамата вече са сред водещите имена не само в българския, но и в световния волейбол. Успехите им обаче отдавна са излезли от спортната зала. На 22 и 19 години, те са сред най-разпознаваемите спортисти и знаменитости в България, а и любимци и на брандовете (няма как да не сте забелязали братята Николови по билбордовете в цялата страна). Младостта и глобалният им успех ги превръщат и в рядък позитивен пример за България в среда, в която добрите новини често не достигат.

Днес двамата братя отново играят заедно, но на различен терен – този на бизнеса. Те избраха да съобщят новината ексклузивно пред Forbes, докато едновременно с това се подготвяха за Европейското първенство по волейбол.

А новината е, че Александър и Симеон Николови придобиват общо 20% от българската компания за функционални напитки LIXR. Сделката минава през семейната фирма „Сиал 11“, в която двамата имат по 25% заедно с родителите си Мая и Владимир Николови. „Звучеше много интересно. Знаем колко сериозен и креативен е бате Венци. Искахме да опитаме нещо ново“, разказват Алекс и Симеон Николови.

„Бате Венци“ в тази история е Венцислав Чанов (38), по-познат като хип-хоп изпълнителя Venci Venc’. Идеята за продукта тръгва от личен проблем – след години работа в развлекателната индустрия Чанов осъзнава, че е натрупал навици, които сам определя като лоши – много кафе и енергийни напитки, с които да поддържа темпото. „Дълго търсих продукт, който да е натурален, с чист състав и да усещам ефекта му само с една доза. Не го намерих и затова решихме да го създадем“, казва Чанов.

Заедно с брат си Христо Ваташки (38) той прекарва близо две години в експерименти и дегустации, преди идеята да се превърне в LIXR – функционална напитка, която позиционират като натурална алтернатива на кафето и традиционните енергийни напитки. Рецептата е дело изцяло на българския бранд, а производството е поверено на австрийски завод – „Просто у нас е невъзможно да напълниш кенче, без да използваш консерванти и оцветители“, признава Чанов. В състава ѝ влизат матча, гуарана и зелен чай, а подслаждането идва изцяло от плодови концентрати.

През 2023 г. Чанов и Ваташки влизат с LIXR в акселераторската програма Future Verticals на Launchlabs Sofia, където привличат вниманието на Vitosha Venture Partners. Фондът впоследствие става първият външен инвеститор в проекта, а днес основателите оценяват компанията на около 3 млн. евро. За това време LIXR успява да излезе и извън България – напитката вече се продава в Литва и Чехия, а в Сърбия компанията има договор за национална дистрибуция. Наскоро идва и нова сделка на местния пазар – партньорството с „Амперел“, което трябва да отвори пътя към още големи търговски вериги и магазини в цялата страна.

С развитието на LIXR около създадения от Чанов и Ваташки продукт се оформя още един братски тандем. Алекс и Симеон Николови стават съдружници в компанията, която само няколко години по-рано съществува единствено като идея с оценка от около 1 млн. лева.

ПОЯВАТА НА АЛЕКС И СИМЕОН

в тази история поставя LIXR и в един доста по-мащабен сюжет. Големият спорт отдавна върви ръка за ръка с големия бизнес, а Серена Уилямс, Дейвид Бекъм и Роджър Федерер са само част от атлетите, които започват да инвестират още преди да са приключили със състезателната си кариера. В България обаче тези примери са по-скоро изключение.

Алекс и Мони Николови ще се присъединят утре към Лубе

За братята Николови LIXR е първият подобен ход. Идеята идва от баща им Владимир Николов, който насочва вниманието им към компанията. Пътят до тази инвестиция обаче започва на доста неочаквано място. Владо Николов и Venci Venc’ се запознават по време на участието си в риалити формата „Traitors: Игра на предатели“, където намират общ език и отношенията им бързо излизат извън рамките на предаването.

„Ние се занимаваме основно със спорт. Но когато някоя идея ни хареса, скачаме на 100%“, разказват братя Николови. В случая скокът е за 300 хил. евро. „За нас беше важно това да не бъде просто рекламно партньорство. Искахме да бъдем част от компания, в която реално вярваме и в чието развитие можем да участваме дългосрочно“, категорични са двамата братя. Сделката обаче не носи само свеж капитал за LIXR – с нея брандът печели две от най-разпознаваемите лица в съвременния български спорт, които от 2027 г. ще поемат и основната публична роля в представянето му.

С растящата си популярност двамата започват да мислят все по-съзнателно и за това какво стои зад имената им извън игрището. Защото колкото повече расте вниманието към тях, толкова по-важно става и с какво избират да свържат имената си. LIXR може да се окаже само началото. Алекс и Симеон вече мислят за следващи инвестиции, макар засега да не бързат да чертаят конкретни планове. Алекс е по-категоричен за едно – не си представя бъдещето си единствено във волейбола. „Мечтаем за големите неща. Със сигурност няма да съм заключен само в спорта и отбора. Искам да се занимавам и с друго. Бизнесът е съвсем различна сфера, искам да се развивам и там.“

Джесика Вълчева, forbesbulgaria.com

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