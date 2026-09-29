Дончич за лидерската си роля в Лейкърс след раздялата с ЛеБрон Джеймс

Лука Дончич откри първата си медийна изява за новия сезон с ЛА Лейкърс с шеговито подмятане по адрес на съотборника си Остин Рийвс, когото победил на голф два дни по-рано. С гривни на китката, изработени от дъщеря му, словенската суперзвезда сподели очакванията си за предстоящата кампания начело на преобразения състав на „езерняците“, който вече ще се състезава без ЛеБрон Джеймс. Баскетболистът коментира организираното от него предсезонно пътуване на отбора в родната му Словения, като подчерта значението на отборния дух.

„Имаше малко напрежение около организацията, но мисля, че си прекарахме страхотно. Изиграхме два мача, но основната цел беше да се опознаем извън паркета. Това беше изключително важно. Нямах възможност да се върна в Калифорния, бях с дъщерите си и решихме да съберем отбора в Словения. Държах да им покажа откъде произхождам. Жестът им да дойдат означава много. Знам, че не беше лесно, но това показва какъв колектив сме“, започна Дончич.

Роб Пелинка: Благодарни сме за ерата "ЛеБрон"

След напускането на ЛеБрон Джеймс Дончич остава единствената голяма фигура в тима, нареждайки се до клубни легенди като Коби Браянт, Карим Абдул-Джабар и Меджик Джонсън. Словенецът заяви, че приема това предизвикателство с готовност.

„Не бих казал, че усещането е различно. Тук са играли исторически фигури като споменатите от вас величия. Обичам предизвикателствата и за мен е чест. Да бъда лидер на този тим безспорно е нова задача, но съм свикнал с тази отговорност още от ранна възраст. Чувствам се отлично, отпочинал съм психически и нямам търпение сезонът да започне, тъй като отдавна не съм играл“, каза Дончич.

Luka Doncic says he feels great because he allowed himself to fully rest this summer:



“I feel great, it’s the first time in a long time I didn’t have the national team so I got to rest a little bit more. Mentally and physically I'm in a great mood.” pic.twitter.com/lURNZqeVdU — LakersMuse (@LALMuse) September 28, 2026

Дончич изрази пълно удовлетворение от селекцията, осъществена съвместно с генералния мениджър Роб Пелинка, и похвали новите попълнения.

„Харесвам всички играчи, които привлякохме. Според мен мнозина от тях са подценявани. Имахме възможност да прекараме време заедно извън терена, а сега тренировъчният лагер ще ни помогне да се сработим и чисто игрово. Разполагаме с талантливи млади момчета, които ще ни дадат много. Имаме страхотен отбор“, каза още Дончич.

Звездата обърна внимание и на израстването на Остин Рийвс, отбелязвайки, че той вече уверено поема водеща роля в съблекалнята и комуникира активно с новите състезатели. Относно трансфера на Уокър Кеслър, Дончич изтъкна качествата на центъра в двете фази на играта.

„Срещу Уок винаги се играе трудно. Наистина исках да го привлечем, клубът и останалите играчи също го желаеха. Той е фантастично попълнение. Освен че защитава отлично коша, Кеслър постигна огромен напредък и в нападение. Ще ни бъде от огромна полза“, завърши Дончич.

Първият мач от редовния сезон за Дончич и Лейкърс в НБА ще бъде идната седмица на 6 октомври (вторник).

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