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Роб Пелинка: Благодарни сме за ерата "ЛеБрон"

  • 25 сеп 2026 | 11:48
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Роб Пелинка: Благодарни сме за ерата "ЛеБрон"

Президентът на баскетболните операции на Лос Анджелис Лейкърс Роб Пелинка, заяви, че решението на ЛеБрон Джеймс да напусне клуба през лятото е било взето по взаимно съгласие и в отбора остават благодарни за времето си със суперзвездата.

"Мислех, че е подходящо да започна с благодарност за ерата на ЛеБрон тук. Очевидно имаме нов отбор и нови играчи, а днес ще говорим за това, но като клуб сме благодарни за времето му тук", заяви Пелинка на пресконференция преди началото на сезона в Националната баскетболна асоциация (НБА), цитиран от ESPN.

Пресконференцията се проведе точно два месеца след деня, в който Джеймс подписа двугодишен договор с новия си тим Филаделфия 76ърс.

"Лейкърс се превърна, както и трябва, в отбор, който редовно играе в плейофите. Спечели титлата, стигна до финалите на Западната конференция. Това беше страхотен период и сме благодарни за него. Мисля, че е важно да кажем, че отваряме нова глава. Благодарни сме за ерата "ЛеБрон". Мисля, че комуникацията с него през лятото беше дипломатична, професионална и честна. Толкова съм благодарен за партньорството, което продължи до това лято, когато той взе решение да играе за друг отбор. ЛеБрон стори това по най-добрия начин - професионално и с достойнство. Гледаме към цялата ситуация с благодарност, защото това беше невероятен период за нас тук", каза още Роб Пелинка.

Старши треньорът Джей Джей Редик добави, че е доволен от новия си състав дори след напускането на четирикратния носител на приза за Най-полезен играч. Според него отборът ще трябва да се гради около Лука Дончич и Остин Рийвс, които са единствените останали от ядрото от миналия сезон.

"Мисля, че с тази група може би за пръв път в трите си години тук чувствам, че парчетата най-после се напасват", обясни Редик.

Калифорнийският тим ще започне предсезонната си подготовка на 6 октомври с мач срещу Сакраменто Кингс, докато редовната кампания ще стартира за него на 22 октомври с домакинство срещу Голдън Стейт Уориърс.

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