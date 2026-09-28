Обявиха рекордния награден фонд за WTA 1000 в Пекин, световната номер едно оглавява схемата

Официално бе обявен наградният фонд за престижния тенис турнир от категория WTA 1000 в Пекин (China Open 2026). Общата сума за надпреварата достига $9 415 725. Победителката в надпреварата на сингъл ще заслужи $1 151 380, което представлява увеличение с 2.4% спрямо чека от $1 124 380 за титлата през 2025 г.

Участничките в основната схема на сингъл ще си разпределят следните финансови възнаграждения и точки за ранглистата на WTA: - Шампион: $1 151 380 (1000 точки) - Финалист: $612 340 (650 точки) - Полуфинал: $340 190 (390 точки) - Четвъртфинал: $193 645 (215 точки) - Четвърти кръг (осминафинал): $105 720 (120 точки) - Трети кръг: $61 865 (65 точки) - Втори кръг: $36 110 (35 точки) - Първи кръг: $24 335 (10 точки)

Представителката на Казахстан Елена Рибакина влиза в турнира в Пекин като водачка в световната ранглиста, топ поставена и основна претендентка за трофея. Тя пристига в Китай след триумфа си на Откритото първенство на САЩ (US Open 2026), където спечели третата си титла от Големия шлем.

Като една от първите 32 поставени в схемата, Рибакина почива в първия кръг и ще започне участието си директно от втория кръг. Там нейна съперничка ще бъде победителката от мача между Юлия Стародубцева и Алина Чараева.

Рибакина вече има забележителна история на турнира China Open в Пекин. През 2024 г. тя достигна до полуфиналите на надпреварата, докато през 2025 г. участието ѝ приключи в третия кръг след поражение от германката Ева Лис.

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