България ще гостува на Парагвай за оставане в Световна група I за Купа "Дейвис"

България ще гостува на Парагвай в мача за оставане в Световна група I за Купа „Дейвис". Това отреди изтегленият днес жребий.

Срещата ще се играе на 5/6 или 6/7 февруари 2027 г. на клей кортове в Парагвай.

Нашите момчета загубиха драматично с 2:3 при гостуването си на Дания и заемат 34-то място в обновената ранглиста за Купа „Дейвис".

Парагвай от своя страна загуби с 2:3 при гостуването си на Перу. Звездата на парагвайците Даниел Вайехо заема №58 в световната ранглиста към момента.

През 2022 г. България победи Парагвай с 3:1 в София. Този мач беше и дебют за капитана на българския тим Валентин Димов.

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