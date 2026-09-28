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Пьотр Нестеров се класира за основната схема на "Чалънджър" в Порто

  • 28 сеп 2026 | 16:36
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Пьотр Нестеров се класира за основната схема на "Чалънджър" в Порто

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за основната схема на сингъл на турнира на твърда настилка от сериите ATP Challenger 125 в Порто (Португалия) с награден фонд 203 900 евро.

23-годишният българин, който е поставен под №2 в схемата на квалификациите, победи седмия поставен Марко Топо (Германия) с 6:4, 6:2 за час и 13 минути.

Нестеров проби още в третия гейм на мача и запази преднината си до края на първия сет за 6:4. Българинът поведе с 4:0 във втората част и стигна до убедителното 6:2.

В първия кръг на квалификациите Нестеров спечели с 6:4, 4:6, 6:3 срещу Джорджо Табако (Италия). С този успех националът заработи 5 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица е под №301.

В основната схема на сингъл в Порто трябваше да участва и Григор Димитров, но той се отказа поради контузия.

Друг национал на България – Александър Донски, ще участва в надпреварата на двойки. Донски и Филип Пиечонка (Полша) са поставени под №3 в схемата и в първия кръг ще играят срещу Майкъл Гертс (Белгия) и Виджай-Сундар Прашант (Индия).

Донски загуби в първия кръг на квалификациите на сингъл с 3:6, 6:3, 1:6 от Алехо Санчес Килес (Испания).

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