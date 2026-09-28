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Осем българки ще участват в основната схема на сингъл на турнир W15 във Варна

  • 28 сеп 2026 | 16:50
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Осем българки ще участват в основната схема на сингъл на турнир W15 във Варна

Осем български тенисистки ще вземат участие в основната схема на сингъл на традиционния международен турнир от категория W15 от календара на World Tennis Tour във Варна. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на новите кортове на ТК „Супер Спорт".

Беатрис Спасова, Дария Великова и Галена Кръстенова постигнаха по две победи в квалификациите и се класираха за основната схема. Спасова спечели във финалния кръг от пресявките срещу Серена Парис (Италия) с категоричното 6:3, 6:1. Така на старта на основната схема тя ще срещне Мааян Ларон (Израел). Кръстенова се справи със сънародничката си Мелис Расим с 4:6, 6:2, 10-6 и очаква мач срещу Линда Севчикова (Чехия). Великова пък надделя без особени затруднения над друга българка Ралица Александрова с 6:2, 6:1 и в първия кръг ще се изправи срещу друга квалификантка Алексия-Шара Янку (Румъния).

Йоана Монева претърпя поражение от румънката Мария Роска с 16, 1:6, а Анджелина Костова падна от Каролина Гаспарини (Италия) с 5:7, 1:6.

Жребий на българските тенисистки за първия кръг на сингъл:

Дария Великова – София Ксандинов (Германия)

Брияна Иванова – Никол Гадиент (Швейцария)

Рада Колева – Мая Илинка Бурческу (Румъния)

Виктория Велева – Соня Женихова (Германия)

Беатрис Спасова – Юлия Мария Букулей (Румъния)

Юлия Стаматова – Галена Кръстенова

Валерия Гарневска – Адриана Ткаченко (Украйна)

13 българки ще вземат участие в надпреварата на двойки.

Жребий на двойки:

Мелис Расим/Дария Великова – Анджелина Костова/Галена Кръстенова

Ралица Александрова/Валерия Гарневска – Юлия Стаматова/София Ксандинов (Германия)

Виктория Велева/Софи Уилямс (САЩ) – Беатрис Спасова/Никол Гадиент (Швейцария)

Рада Колева/Дария Мария Тудор (Румъния) – №3 Мария Андриенко (Русия)/Патрисия Джорджиана Гоина (Румъния)

Даниела Димитрова/Йоана Монева – №4 Лаура Маир (Италия)/Лиза Пеер (Италия)

Рафаела Симеонова/Саумя Виг (Индия) – Мая Илинка Бурческу (Румъния)/Фелицата Дорофеева-Рибас (Русия)

Мачовете от основната схема на сингъл и надпреварата на двойки започват във вторник от 09:30 часа, а входът за зрители е свободен.

Турнирът във Варна е част от богатия международен календар в България. Вчера в Пловдив завърши третият турнир през тази година в страната от категория W50 от календара на World Tennis Tour. Първите две надпревари се проведоха в Хасково и Пазарджик. До края на годината България ще бъде домакин на още два турнира от категория W50, като победителката във всеки от тях ще печели по 50 точки за световната ранглиста. Бургас ще приеме следващата надпревара в периода 4–11 октомври, а след това предстои турнирът в Стара Загора (11–18 октомври).

Организирането на силни международни турнири остава един от основните приоритети на Българската федерация по тенис и през следващата година.

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