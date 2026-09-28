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Фокина и Хуркач ще си оспорват титлата на турнира в Ченду

  • 28 сеп 2026 | 17:22
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Фокина и Хуркач ще си оспорват титлата на турнира в Ченду

Испанският тенисист Алехандро Давидович Фокина и Хуберт Хуркач от Полша ще си оспорват титлата на турнира по тенис от категория АТP 250 на твърди кортове в китайския град Ченду с награден фонд малко повече от 1,2 милиона долара. Давидович Фокина се наложи над грузинеца Николоз Басиашвили на полуфиналите в три сета - 4:6, 6:4, 6:3. Испанецът, който е поставен под номер 2 в схемата, загуби първия сет, но след това направи общо три пробива в следващите две части срещу само един за Басиашвили, което бе достатъчно за обрата и достигането до мача за титлата.

Във финала той ще срещне поставения под номер 5 поляк Хуберт Хуркач, който също направи обрат - 6:7 (8), 6:3, 6:3 срещу канадеца Денис Шаповалов. Мачът продължи близо 2 часа и половина, а особено оспорван бе първият сет, в който Шаповалов много трудно се наложи в тайбрека с 10:8 повече от час игра. Той спаси и сетбол на Хуркач при 6:7, за да триумфира след това.

Полякът бе по-устойчив до края на мача, като два пъти проби канадеца във втората част, за да изравни, а в третата един път взе подаването на съперника, спаси четири точки за пробив и триумфира в края на мача.

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Снимки: Imago

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