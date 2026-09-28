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Медведев и Рубльов ще играят на финала в Ханчжоу

  • 28 сеп 2026 | 17:09
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Медведев и Рубльов ще играят на финала в Ханчжоу

Руснаците Даниил Медведев и Андрей Рубльов ще си оспорват титлата на турнира по тенис в китайския град Ханчжоу на твърди кортове от сериите АТP 250 с награден фонд 1 039 090 долара.  Поставеният под номер 1 в схемата на турнира Медведев победи сънародника си Роман Сафиулин със 7:5, 6:4 за час и 43 минути на корта. Бившият номер 1 в света направи пробив едва в 12-ия гейм на първия сет, но това бе в точни момент за 7:5, за да избегне тайбрек. Втората част започна с пробив за Сафиулин, който поведе с 2:0, но Медведев бързо върна брейка и изравни при 2:2. Той отново направи второ пробив в последния гейм и затвори мача с 6:4.

Андрей Рубльов надигра французина Кириан Жаке със 7:6 (0), 6:1. Руснакът имаше проблеми само в първия сет, който се реши в тайбрек, но в него Рубльов не даде точка на съперника си. Във втората част Рубльов поведе с 5:0, след като два пъти взе подаването на съперника си. Жаке все пак спечели един гейм, на Рубльов затвори мача с 6:1.

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