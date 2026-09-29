Отново е време за НХЛ, последните два шампиона откриват сезона в полунощ

В първите часове на 30 септември (сряда) българско време стартира и новият сезон в НХЛ, като откриващата вечер предлага пет мача. Първият от тях започва точно в полунощ наше време, а последният – в 05:30 часа, така че цялата програма попада в нощта срещу сряда.
Новата кампания е специална още преди първото вбрасване, тъй като за първи път от сезон 1993/94 насам отборите ще изиграят по 84 мача вместо досегашните 82. Промяната идва по силата на новото колективно трудово споразумение между лигата и синдиката на играчите, което влиза в сила именно от тази година. Общо в редовния сезон са предвидени 1344 срещи, като всеки тим ще среща по четири пъти всеки от седемте си съперници в дивизията, а броят на контролите преди старта е намален от шест на четири. Редовният сезон приключва на 10 април, плейофите започват в края на същия месец, а финалите за Купа „Стенли“ са през юни 2027 година.
Откриващият мач е и най-натовареният със символика. От полунощ Каролина Хърикейнс приема Флорида Пантърс на „Леново Сентър“ в сблъсък между последните два отбора, които вдигнаха Купа "Стенли". "Пантерите" го сториха в две последователни години през сезоните 2023/-2024 и 2024/2025, а през отминалата кампания Каролина се окичи със златото.
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От 02:00 часа е двубоят, който най-много ще интересува Канада. Торонто Мейпъл Лийфс приема Монреал Канейдиънс на „Скотиабанк Арина“ в класика между два от клубовете от прословутата шестица на лигата, а в този мач се очаква дебютът в НХЛ на Гавин Маккена. Именно той бе избран под номер едно в драфта през 2026 година и пристига в Торонто с очаквания, каквито отдавна не е имало към новобранец в канадския клуб.
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Час по-късно, от 03:00, друга среща между два от историческите клубове изправя Ню Йорк Рейнджърс срещу Бостън Брюинс на „ТД Гардън“. Двете организации имат едно от най-старите съперничества в северноамериканския хокей и рядко си спестяват нещо една на друга, независимо от момента в сезона.
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Програмата продължава от 05:00 часа с мача между Едмънтън Ойлърс и Ванкувър Канъкс на „Роджърс Плейс“, който е любопитен и заради треньорските скамейки. И двата тима започват кампанията с нови наставници, като Едмънтън е поверен на Майк Бабкок, а Ванкувър – на Мани Малхотра.
Откриващата вечер се затваря в 05:30 часа с гостуването на Чикаго Блекхоукс при Вегас Голдън Найтс на „Ти-Мобайл Арина“. Домакините започват сезона като финалисти от Западната конференция и са сред тимовете, от които се очаква да атакуват купата и през тази година.
Иначе сезонът предвижда и няколко събития, които ще изнесат НХЛ извън Северна Америка. Каролина и Сиатъл Кракън ще играят в Хелзинки в рамките на Глобалните серии във Финландия, а Чикаго и Отава Сенатърс ще се срещнат в Дюселдорф за германското издание на същата поредица. Първият мач на открито за сезона ще бъде в Уинипег, където Уинипег Джетс приема Монреал в Херитидж Класик.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google