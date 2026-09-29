Отново е време за НХЛ, последните два шампиона откриват сезона в полунощ

В първите часове на 30 септември (сряда) българско време стартира и новият сезон в НХЛ, като откриващата вечер предлага пет мача. Първият от тях започва точно в полунощ наше време, а последният – в 05:30 часа, така че цялата програма попада в нощта срещу сряда.

Новата кампания е специална още преди първото вбрасване, тъй като за първи път от сезон 1993/94 насам отборите ще изиграят по 84 мача вместо досегашните 82. Промяната идва по силата на новото колективно трудово споразумение между лигата и синдиката на играчите, което влиза в сила именно от тази година. Общо в редовния сезон са предвидени 1344 срещи, като всеки тим ще среща по четири пъти всеки от седемте си съперници в дивизията, а броят на контролите преди старта е намален от шест на четири. Редовният сезон приключва на 10 април, плейофите започват в края на същия месец, а финалите за Купа „Стенли“ са през юни 2027 година.

The @NHL announced today the 2026-27 regular season, expanded to 84 games with the addition of two more divisional contests per team, will open on Tuesday, Sept. 29. In addition, the League announced each team’s home opener.



Details: https://t.co/jMxZCwXZU6 pic.twitter.com/wfrDekHQs1 — NHL Public Relations (@NHLPR) July 15, 2026

Откриващият мач е и най-натовареният със символика. От полунощ Каролина Хърикейнс приема Флорида Пантърс на „Леново Сентър“ в сблъсък между последните два отбора, които вдигнаха Купа "Стенли". "Пантерите" го сториха в две последователни години през сезоните 2023/-2024 и 2024/2025, а през отминалата кампания Каролина се окичи със златото.

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От 02:00 часа е двубоят, който най-много ще интересува Канада. Торонто Мейпъл Лийфс приема Монреал Канейдиънс на „Скотиабанк Арина“ в класика между два от клубовете от прословутата шестица на лигата, а в този мач се очаква дебютът в НХЛ на Гавин Маккена. Именно той бе избран под номер едно в драфта през 2026 година и пристига в Торонто с очаквания, каквито отдавна не е имало към новобранец в канадския клуб.

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Час по-късно, от 03:00, друга среща между два от историческите клубове изправя Ню Йорк Рейнджърс срещу Бостън Брюинс на „ТД Гардън“. Двете организации имат едно от най-старите съперничества в северноамериканския хокей и рядко си спестяват нещо една на друга, независимо от момента в сезона.

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Програмата продължава от 05:00 часа с мача между Едмънтън Ойлърс и Ванкувър Канъкс на „Роджърс Плейс“, който е любопитен и заради треньорските скамейки. И двата тима започват кампанията с нови наставници, като Едмънтън е поверен на Майк Бабкок, а Ванкувър – на Мани Малхотра.

‼️ MARK YOUR CALENDARS ‼️



The puck drops on the 2026-27 season September 29th! #NHLFaceOff pic.twitter.com/LsUHolwBHO — NHL (@NHL) July 15, 2026

Откриващата вечер се затваря в 05:30 часа с гостуването на Чикаго Блекхоукс при Вегас Голдън Найтс на „Ти-Мобайл Арина“. Домакините започват сезона като финалисти от Западната конференция и са сред тимовете, от които се очаква да атакуват купата и през тази година.

One more day until the chase for the #StanleyCup returns!!! 🤩



Watch as the puck drops for the 2026-27 season TOMORROW! #NHLFaceOff pic.twitter.com/wVXQxmjI8l — NHL (@NHL) September 28, 2026

Иначе сезонът предвижда и няколко събития, които ще изнесат НХЛ извън Северна Америка. Каролина и Сиатъл Кракън ще играят в Хелзинки в рамките на Глобалните серии във Финландия, а Чикаго и Отава Сенатърс ще се срещнат в Дюселдорф за германското издание на същата поредица. Първият мач на открито за сезона ще бъде в Уинипег, където Уинипег Джетс приема Монреал в Херитидж Класик.

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