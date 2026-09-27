Алберт Попов тества новите ски на Пицтал

От няколко дни най-добрите български скиори алпийци Алберт Попов и Калин Златков провеждат тренировъчен лагер на глетчера Пицтал в австрийската провинция Тирол. По принцип бяха предвидени още лагери на сняг преди това, но топлото време промени плановете на българските състезатели и те дълго време тренираха в залата на германския град Витенбург. В подобни зали се подготвяха и много от останалите състезатели в Белия керван, макар някой да направиха и традиционните си лагери в Южна Америка.

Това лято Алберт е с нов треньор Флориан Пуц от Австрия, който е с много авторитетна кариера и работил с най-добрите австрийци, след които и Марсел Хиршер. В момента Аби е 21-и в ранглистата на ФИС на слалом и амбициите му са през настоящия сезон да подобри класиранията си от 2025, когато стана втория българин в историята с победа за СК. Попов спечели слалома на 8 януари 2025 година в Мадона ди Кампильо. Той има и подиум в Палисейдс Тахо, САЩ през 2023 -та.

След олимпийския сезон Алберт освен треньора смени и марката ски, като вече е част от екипа на Нордика. Това лято към екипа на Нордика се присъединиха още словенецът Жан Кранец и хърватинът Филип Зубчич. Засега тестовете на новата екипировка дават положителни резултати, но именно в Пицтал трябва да бъдат избрани различни чифтове ски с оглед спецификата на отделните състезателни трасета и съответните метеорологични условия.

Първият слалом за СК тази година е в Леви, като до Нова година ще има пет старта, включително и любимия на Попов в Мадона ди Кампильо на 23 декември. Иначе сезонът Белия керван стартира по традиция в Зьолден на 24 и 25 октомври.

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