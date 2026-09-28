28 млади български състезатели по ски скок участваха в състезание в Самоков

Ски шанцата в Самоков събра 28 млади състезатели от три клуба в страната в неделя за състезание по ски-скок за деца до 15 години, част от календара на Българската федерация по ски.

При най-малките момичета призовата тройка бе изцяло за СК „Бояна Тим“: Мира Клисурска, Алеса Иванова и Билияна Валентинова.

При момчетата спечели Борислав Субев – „Б-Тийм“, следван от Никола Драганов – „Бояна Тим“ и Николай Митков – „Бояна Тим“.

Топ 3 при момичета до 15 години бе: Силвия Янакиева, Рая Кръстанова и Дарина Димитрова, а при момчета U15: Захари Начков, Валентин Субев и Петър Кръшнияк.

Следващият старт, който предстои е Лятното държавно първенство, информираха от БФСки.

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