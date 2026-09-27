Варвара Абрамкина с 22-о място на Гран При по фигурно пързаляне за девойки в Батуми

Варвара Абрамкина завърши на 22-о място при девойките на турнира Гран При по фигурно пързаляне в Батуми (Грузия).

Представителката на България получи за волната си програма 82.54 точки, от които 40.92 за технически елементи, 42.62 за компоненти на програмата и 1.00 наказание. Така тя събра 127.53 точки от двете композиции.

За Амрамкина това е дебют за страната на турнира от такъв ранг.

Шампионка стана Ихан Ван от Китай с 201.82 точки.

Ден по-рано при юношите Деян Михайлов се нареди на 15-а позиция.

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