НХЛ ще вдига тавана на заплатите

НХЛ очаква таванът на заплатите да достигне 127,5 милиона долара през сезон 2028/29, заяви заместник-комисионерът на лигата Бил Дейли пред The Athletic в петък. Прогнозата е изготвена по формулата, заложена в колективния трудов договор, и е представена на борда на управителите на среща в Ню Йорк във вторник. Ако се сбъдне, това ще бъде ново значително увеличение спрямо вече определения таван от 113,5 милиона долара за сезон 2027/28.

Дейли обаче уточни, че прогнозата не отчита възможността НХЛ и Асоциацията на играчите да договорят различна сума, както направиха за тригодишен период, започнал през миналия сезон. Двете страни избраха този подход, за да разпределят по-плавно увеличението на тавана след периода, засегнат от пандемията от COVID-19, когато той на практика остана непроменен в продължение на пет сезона. Приходите отдавна са се върнали към обичайните си нива, а НХЛ прогнозира 8,1 милиарда долара приходи, изчислени с отчитане на различните валути, за сезон 2026/27. Лигата все пак иска да избегне еднократен рязък скок на тавана, който би облагодетелствал несправедливо играчите, излизащи на пазара като свободни агенти точно през тази година.

„Имайте предвид, че темпът, с който таванът се покачва сега, все още се дължи на наваксването след годините, в които той беше замразен“, каза тази седмица комисионерът на НХЛ Гари Бетман. „Затова увеличението продължава да е по-голямо от обичайното. Опитваме се да го направим плавно, вместо да предизвикаме сътресение само защото на някои играчи им се е случило да станат свободни агенти в година, когато таванът е скочил рязко. След като наваксаме изоставането — което вероятно ще отнеме още около две години — таванът ще започне да расте със същия темп като приходите. Засега все още сме във фазата на наваксване.“

Дори досегашните увеличения са от голяма полза за играчите, чиито договори поскъпнаха значително. При сегашните прогнози тази тенденция би трябвало да продължи. Таванът на заплатите в НХЛ нарасна от 88 милиона долара през сезон 2024/25 на 95,5 милиона през миналия сезон и на 104 милиона през настоящия. Това доведе и до рязко увеличение на възнагражденията на водещите играчи в лигата.

През сезон 2024/25 капитанът на „Торонто Мейпъл Лийфс“ Остън Матюс имаше най-голямата годишна тежест върху тавана на заплатите в НХЛ — 13,25 милиона долара. През лятото защитникът на „Колорадо Аваланч“ Кейл Макар подписа осемгодишно удължаване на договора си, което ще заема по 20,4 милиона долара годишно от тавана, считано от сезон 2027/28.

Сред играчите, които биха могли да станат свободни агенти през лятото на 2028 г., са суперзвездата на „Едмънтън Ойлърс“ Конър Макдейвид, защитникът на „Кълъмбъс Блу Джакетс“ Зак Веренски и Матюс. Елиът Фридман от Sportsnet пръв съобщи за прогнозния таван на заплатите за сезон 2028/29.

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