НХЛ може да се разшири с още един отбор от Тексас

Националната хокейна лига ще разгледа възможността за разширяване с още един отбор от щата Тексас в САЩ, съобщи официалният сайт на НХЛ.

Комисионерът на лигата Гари Бетман обяви след среща на Управавителния борд, че започва 6-месечен процес на оценка на възможността за основаването на нов клуб в Хюстън или в Остин, който да стане 33-и в състава на НХЛ.

Бетман обясни, че управляваният от семейство Фридкин консорциум The Friedkin Group, чийто изпълнителен директор е милиардерът Дан Фридкин, е готов да финансира проекта. Ръководството на лигата вече е провело разговори с Фридман за евентуалната инвестиция, която се оценява на 3.5 милиарда долара, в това число задължителната такса за включване в НХЛ, както и построяването на нова зала.

The Friedkin Group има сериозни интереси в спорта, като е собственик на елитните футболни клубове Евертън от Висшата лига на Англия и Рома от Серия "А" в Италия.

В Националната хокейна лига играят 32 отбора от сезон 2021/2022, когато в състава беше включен Сиатъл Кракен, одобрен от лигата през декември 2018 година срещу такса за включване от 650 милиона долара.

Последната промяна пък дойде преди две години, когато Smith Entertainment Group закупи лиценза на Аризона Койотис срещу 1.2 милиарда долара и премести клуба в Солт Лейк Сити под името Юта Мамът.

The Friedkin Group е частен консорциум от компании, базиран в Хюстън, Тексас, обхващащ секторите на автомобилостроенето, хотелиерството, туризма, логистиката, развлекателната индустрия и спорта.

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